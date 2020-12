Mis à jour le 16/12/2020 à 17:03

Université des sports et du sport Cristal Ils décideront du prochain champion de la Ligue 1 à domicile et à l’extérieur. Le premier se jouera ce soir au Stade National, un lieu qui ne pourra pas compter sur la présence de supporters en raison de la propagation du coronavirus dans le pays.

Cependant, ce n’était pas une raison suffisante pour que les fans de Rime viennent en Floride pour encourager les leurs dans l’aperçu d’un engagement qui sera vital pour leurs aspirations à remporter un nouveau championnat national.

Université des sports et du sport Cristal Ils se sont rencontrés deux fois cette année et les Bajo-Ponts sont invaincus face aux crèmes, fruit d’une victoire et d’un match nul qui fait pencher un peu le favoritisme en leur faveur dans cette grande finale.

Cependant, ils sont conscients que les élèves savent jouer les finales, donc ils ne veulent rien leur donner et ils en sortiront avec tout dès la première minute de l’engagement qui aura lieu dans le colosse de José Díaz.

Université vs. Sporting Cristal: l’autre prix de la finale

Le champion de la phase 1 de la Liga1 Movistar, Université des sports, et le chef de la table accumulée, Cristal sportifIls s’affronteront lors de deux matches de finale qui se joueront aujourd’hui et dimanche 20 décembre, qui seront diffusés en exclusivité par GOLPERU.

Le match définira non seulement le champion de la plus haute division du football péruvien, mais définira également la distribution de plus de 700 000 $ US en prix. Dans le même stade national, la CFP attribuera à l’équipe championne 354 000 $ US et, pour la deuxième place, 236 000 $ US.

