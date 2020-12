Mis à jour le 16/12/2020 à 16:21

le Université vs. Cristal sportif et les fans de crème commencent à jouer leur jeu. Les fans de l’équipe de merengue sont venus dans les installations de l’hôtel de concentration de l’équipe d’Ángel Comizzo pour encourager les leurs lors de l’aperçu du match aller de la Ligue 1.

Des dizaines de personnes ont orné les rues de San Isidro de parapluies et de drapeaux et les chants de soutien aux étudiants n’ont pas attendu, alors qu’il restait peu de temps à l’équipe pour entamer son voyage vers le stade national, théâtre de la rencontre.

Cristal universitaire et sportif Ils seront mesurés en finale après 22 ans, ce qui vient compléter cet engagement devenu l’un des classiques les plus représentatifs du football national.

Il convient de noter que, cette saison, les étudiants n’ont pas été en mesure de battre les Bajo Ponts, ils chercheront donc à briser la séquence ce soir et à faire le premier grand pas vers un autre titre de leur histoire sportive primée.

Université vs. Sporting Cristal: l’autre prix de la finale

Le champion de la phase 1 de la Liga1 Movistar, Université des sports, et le chef de la table accumulée, Cristal sportifIls s’affronteront lors de deux matches de finale qui se joueront aujourd’hui et dimanche 20 décembre, qui seront diffusés en exclusivité par GOLPERU.

Le match définira non seulement le champion de la plus haute division du football péruvien, mais définira également la distribution de plus de 700 000 $ US en prix. Dans le même stade national, la CFP attribuera à l’équipe championne 354 000 $ US et, pour la deuxième place, 236 000 $ US.

