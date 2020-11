Mis à jour le 20/11/2020 à 17:32

Tout voit le but. Université vs. Cristal sportif il a trouvé un grand objectif de Jonathan Dos Santos, qui marque son retour sur le terrain de jeu après un long arrêt dû à une déchirure qu’il a subie et l’a emmené loin des terrains.

Le jeu a eu lieu environ 22 minutes avant le début du match, après une grande qualification d’Alberto Quintero à Jesús Barco, qui a levé la tête et a donné son aide pour que le “ Bug ” ait retrouvé le score et déclenché la célébration de son collègues et Ángel Comizzo.

Université des sports et du sport Cristal Ils savent ce qu’ils sont en jeu, alors ils ont mis toute la viande sur le gril pour rester avec la victoire et compliquer le rival en service dans la lutte pour le championnat national de football péruvien.

Université des sports vs. Sporting Cristal: l’aperçu

Université des sports vient à ce duel passionnant après avoir perdu 3-2 à l’Universidad San Martín. Les buts du duel d’affrontement pour le jour 6 de la phase 2 ont été marqués par Alexander Succar et Alberto Quintero pour la boîte à crème, tandis que dans la sainte équipe, Jordan Guivin s’est illustré avec un triplet à 16, 56 et 83 minutes.

Cristal sportifPendant ce temps, ils sortent d’une séquence impeccable de neuf matchs consécutifs sans défaite. L’équipe dirigée par Roberto Mosquera a battu Binacional 2-1 la journée dernière, où Nilson Loyola a marqué le but de la victoire à 90 + 3 minutes.

La dernière fois que Comizzo Oui Mosquera ils se sont affrontés le 15 octobre de cette année, lors d’un match entre le Sporting Cristal et l’Universitario pour l’avant-dernière journée de la phase 1. Le duel était 1-0 avec le seul but de Washington Corozo à la 41e minute du match.

