Mis à jour le 16/12/2020 à 19:31

La cravate était cassée dans le Université des sports vs. Cristal sportif. Gianfranco Chávez a inscrit le but des Rimes, qui l’emportent par la moindre différence sur les meringues au Stade National, dans un match valable pour le match aller de la Ligue 1.

Le jeu s’est déroulé dans les 26 minutes de la première étape, après que le défenseur de Rima ne soit pas marqué dans la zone adverse et ait connecté un pivot, après un corner de Washington Corozo, surmontant la résistance de José Carvallo.

Université des sports et du sport Cristal Ils sont sortis avec tout en quête de victoire, mais ce sont les hommes de Roberto Mosquera qui ont pris les devants dans l’engagement, après avoir profité des options offensives qu’il a générées dans ce match.

Université vs. Sporting Cristal: l’aperçu

Université vs. Cristal sportif Ils s’affronteront pour la troisième fois cette année, même si cette fois le prix sera plus élevé, car cela signifiera un grand pas vers l’obtention du championnat de football péruvien cette saison.

Le champion de la phase 1 de la Liga1 Movistar, Université des sports, et le chef de la table accumulée, Cristal sportifIls s’affronteront lors de deux matches de finale qui se joueront aujourd’hui et dimanche 20 décembre, qui seront diffusés en exclusivité par GOLPERU.

Le match définira non seulement le champion de la plus haute division du football péruvien, mais définira également la distribution de plus de 700 000 $ US en prix. Dans le même stade national, la CFP attribuera à l’équipe championne 354 000 $ US et, pour la deuxième place, 236 000 $ US.

