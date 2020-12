Il y a une fête. Université des sports contre. Cristal sportif EN DIRECT et EN DIRECT, ils se heurteront au match retour de la grande finale de la Liga 1 du football péruvien dans un engagement prévisionnel réservé qui aura le céleste avec l’avantage sur le tableau de bord (2-1) après le triomphe pris dans le premier duel.

L’équipe étudiante sait ce que c’est que de disputer des finales, mais elle n’a pas été en mesure de battre l’adversaire en service cette saison, elle devra donc affiner les détails et trouver un moyen de nuire à l’équipe de Rímac, qui est favorite pour cette deuxième finale. .

Ce dimanche, Université des sports et du sport Cristal Ils paralyseront tout le pays avec un nouveau duel qui proclamera le prochain monarque national du football. Les crèmes visent leur 27e étoile, tandis que les Bajo Pontos veulent atteindre 20.

Le match retour pour la grande finale des Play Offs est prévu ce dimanche à 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne) et se déroulera également au Stade National de Lima, à huis clos, en raison des protocoles sanitaires imposés par le État péruvien à cause du coronavirus.

Université des sports vs. Cristal sportif Il sera retransmis sur tout le territoire national via le signal GOLPERU (canal 14 de Movistar TV et canal 714 en HD). De plus, Depor.com vous fournira une couverture étendue de cette nouvelle confrontation entre étudiants et Bajopontinos.

A noter que l’engagement peut se définir en prolongation ou en tirs au but, si les hommes d’Ángel Comizzo parviennent à l’emporter sur ceux de Roberto Mosquera par un but. Une victoire et même un nul pour les rimes attribueront la coupe de la Ligue 1 à ceux de La Florida.

Université des sports vs. Sporting Cristal: à quelle heure mondiale se joue la finale?

Pérou – 15h00Mexique – 14 h 00 Colombie – 15 h 00 Équateur – 15 h 00 Bolivie – 16 h 00 Venezuela – 16 h 00 Argentine – 17 h 00 Chili – 17 h 00 Paraguay – 17 h 00 Uruguay – 17 h 00 Brésil – 17 h 00 pm

Université des sports vs. Sporting Cristal: sur quelles chaînes puis-je regarder le match?

Pérou – GOLPERUColombie – GOLTV.Equateur – GOLTVChile – Pérou MagicoParaguay – GOLTVUruguay – GOLTV

Université des sports vs. Sporting Cristal: qui sera l’arbitre du match?

L’arbitre de la Université des sports vs. Cristal sportif a été défini et ce sera Víctor Hugo Carrillo qui sera chargé de rendre justice dans une nouvelle édition de ce classique du football péruvien.

Université des sports vs. Sporting Cristal: où se jouera la finale de la Ligue 1?

