Mis à jour le 16/12/2020 à 20:14

Jorge Cazulo apparu dans le Université des sports vs. Cristal sportif pour prolonger l’avantage du céleste dans le match valable pour la première finale de la Ligue 1 de football péruvien au Stade National devant une équipe crème qui erre sur le terrain de jeu.

Preuve en est l’action qui a été menée pendant 6 minutes de l’étape complémentaire, le produit d’un coup de pied latéral en faveur des Bajopontinos qui s’est soldé par une action offensive pour les Rimenses, la même qui a abouti à un manque de coordination entre Iván Santillán et José. Carvallo, laissant ‘Piqui’ seul devant le but, qui n’a pas manqué l’occasion.

Université des sports et du sport Cristal Ils sont sortis avec tout en quête de victoire, mais ce sont les hommes de Roberto Mosquera qui ont pris les devants dans l’engagement, après avoir profité des options offensives qu’il a générées dans ce match.

Université vs. Sporting Cristal: l’aperçu

Université vs. Cristal sportif Ils s’affronteront pour la troisième fois cette année, même si cette fois le prix sera plus élevé, car cela signifiera un grand pas vers l’obtention du championnat de football péruvien cette saison.

Le champion de la phase 1 de la Liga1 Movistar, Université des sports, et le chef de la table accumulée, Cristal sportifIls s’affronteront lors de deux matches de finale qui se joueront aujourd’hui et dimanche 20 décembre, qui seront diffusés en exclusivité par GOLPERU.

Le match définira non seulement le champion de la plus haute division du football péruvien, mais définira également la distribution de plus de 700 000 $ US en prix. Dans le même stade national, la CFP attribuera à l’équipe championne 354 000 $ US et, pour la deuxième place, 236 000 $ US.

