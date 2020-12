Mis à jour le 16/12/2020 à 20:28

Il y a un jeu dans le Université des sports vs. Cristal sportif. Alberto Quintero Il est apparu dans la petite zone de l’équipe de Rimense pour obtenir la réduction pour l’équipe crème dans le match valable pour la finale de la Ligue 1 qui se déroule au Stade National.

L’attaquant panaméen a reçu un pivot après un corner en faveur de ceux d’Ángel Comizzo, mettant sa tête pour vaincre la résistance du gardien Renato Solís et encourageant son équipe, qui ira avec tout à la recherche de l’égalité dans le match.

Université des sports et du sport Cristal Ils sont sortis avec tout en quête de victoire, mais c’est Roberto Mosquera qui a pris la tête de l’engagement, après avoir profité des deux options offensives claires qu’il a générées dans ce match, sur le seul des étudiants.

Université vs. Sporting Cristal: l’aperçu

Université vs. Cristal sportif Ils s’affronteront pour la troisième fois cette année, même si cette fois le prix sera plus élevé, car cela signifiera un grand pas vers l’obtention du championnat de football péruvien cette saison.

Le champion de la phase 1 de la Liga1 Movistar, Université des sports, et le chef de la table accumulée, Cristal sportifIls s’affronteront lors de deux matches de finale qui se joueront aujourd’hui et dimanche 20 décembre, qui seront diffusés en exclusivité par GOLPERU.

Le match définira non seulement le champion de la plus haute division du football péruvien, mais définira également la distribution de plus de 700 000 $ US en prix. Dans le même stade national, la CFP attribuera à l’équipe championne 354 000 $ US et, pour la deuxième place, 236 000 $ US.

