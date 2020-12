Du stade national, Université des sports contre. Cristal sportif (LIVE | LIVE | VIA GOLPERU | ONLINE) pour la première finale de la Ligue 1. La distribution d’Ángel Comizzo est déterminée à rester avec le championnat et ainsi ajouter sa 27e étoile; Cependant, ceux emmenés par Roberto Mosquera ont réussi à décrocher la tête du tableau but par but et ne manqueront pas l’occasion de tourner les JO.

Cristal universitaire et sportif Ils seront mesurés ce mercredi 16 décembre à partir de 19h00 au Stade National. Cet engagement peut être vu à travers le signal GOLPERU, ainsi que via l’application Movistar PLAY. Pendant ce temps, tous les incidents seront trouvés sur Depor.com.

Le campus de Ange Comizzo Il arrive reposé, mais plus que prêt à garder la boisson. Avec près de deux semaines de préparation exclusive pour les duels finaux, les crèmes ont élaboré leur stratégie en fonction de l’efficacité de leur trident offensif, dirigé par Jonathan Dos Santos, Alejandro Hohberg et Alberto Quintero.

Bien qu’il ait été ajouté à la liste des 22 pour cet engagement, il reste à savoir s’il sera ou non le défenseur Federico Alonso dès le départ. Son rétablissement a avancé rapidement, grâce à la prédisposition et à la ténacité de l’Uruguayen; cependant, leur manque de rythme de concurrence pourrait conditionner leur appropriation.

De son côté, la campagne des brasseurs est passée du moins au plus. Comme le sien l’a avoué Roberto Mosquera lors d’une conférence de presse, “nous avons commencé par regarder la table de bas en haut” et il ne s’était pas trompé. Avec la reprise du championnat les célestes sont arrivés à la tête du tableau des positions avec 56 points en 28 matches.

L’un des architectes de cet énorme saut a été Emanuel Herrera, qui pourrait clôturer l’année en tant que meilleur buteur de la saison avec 20 buts (s’il n’ajoute pas plus dans les deux finales). Sa performance a bénéficié du soutien de Washington Corozo, qui lors de ses dernières performances a été qualifié de meilleur joueur.

Université vs. Sporting Cristal: heure du monde

18h00 – Mexique

19h00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

20:00 heures – Venezuela, Bolivie

21h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

01:00 jeudi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Université vs. Sporting Cristal: derniers matchs

20/11/20 ► Sporting Cristal 2 – 2 Université

15/10/20 ► Sporting Cristal 1 – 0 Université

10/12/19 ► Université 0-0 Sporting Cristal

27/04/19 ► Sporting Cristal 1 – 1 Université

30/10/18 ► Université 2-1 Sporting Cristal

08/04/18 ► Sporting Cristal 1 – 0 Université

Université vs. Sporting Cristal: alignements possibles

Académique: José Carvallo, Diego Chávez, Aldo Corzo, Nlinho Quina, Iván Santillán, Armando Alfageme, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg, Donald Millán et Jonathan Dos Santos.

Cristal sportif: Renato Solís, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Gerald Távara, Jorge Cazulo, Washington Corozo, Horacio Calcaterra, Christopher Olivares et Emanuel Herrera.

Université vs. Sporting Cristal: où vont-ils jouer

