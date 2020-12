Mis à jour le 16/12/2020 à 18:18

Université des sports vs. Cristal sportif Ils ont tout prêt pour ce qui sera la première grande finale des Play Offs de la Ligue 1 de football péruvienne. Les élèves ont commencé le travail d’échauffement, comme les célestes, dans un stade national qui accueille à nouveau un duel crucial et historique.

Les hommes d’Ángel Comizzo arrivent avec l’illusion de faire un grand match pour les hommes de Roberto Mosquera et de briser cette courte séquence de matchs sans pouvoir le battre qu’ils ont remporté cette saison contre l’équipe de Bajopontino, le produit d’une défaite et d’un match nul.

Université des sports vs. Cristal sportif ils mesureront les forces lors de la finale aller des play-offs de la Ligue 1 dans un stade national de Lima qui semble en parfait état pour le match.

Université vs. Sporting Cristal: l’aperçu

Université vs. Cristal sportif Ils s’affronteront pour la troisième fois cette année, même si cette fois le prix sera plus élevé, car cela signifiera un grand pas vers l’obtention du championnat de football péruvien cette saison.

Le champion de la phase 1 de la Liga1 Movistar, Université des sports, et le chef de la table accumulée, Cristal sportifIls s’affronteront lors de deux matches de finale qui se joueront aujourd’hui et dimanche 20 décembre, qui seront diffusés en exclusivité par GOLPERU.

Le match définira non seulement le champion de la plus haute division du football péruvien, mais définira également la distribution de plus de 700 000 $ US en prix. Dans le même stade national, la CFP attribuera à l’équipe championne 354 000 $ US et, pour la deuxième place, 236 000 $ US.

