académique Il a 90 minutes pour changer l’impression discrète qu’il a laissée lors de la finale aller contre Cristal sportif, et ainsi ajouter leur étoile numéro 27. L’une des choses qui a été le plus critiquée par l’équipe d’Ángel Comizzo a été l’attitude qu’ils ont montrée sur le terrain de jeu.

Luis GuadalupeVoix autorisée pour parler des titres et des finales avec la chemise crème, il a évoqué certaines décisions du DT argentin. Il a également souligné qu’il sera important pour les joueurs de montrer une autre disposition à affronter l’équipe de Roberto Mosquera.

«Comizzo dans les derniers matchs a été avec des rotations très étranges. Je veux rester avec l’histoire et j’espère voir un changement d’attitude dans l’équipe lors du prochain match », a-t-il déclaré à RPP.

“Je veux voir un ‘U’ comme quand j’ai vu Puma avec une chemise déchirée et tachée, comme quand à ce moment-là on s’est jeté au visage, on n’a pas arrêté de courir, on a respecté le rival, mais on savait que l’unité fait la force”, a-t-il ajouté. .

L’un des joueurs les plus critiqués lors de la première finale était Iván Santillán, qui n’était pas solide sur son côté gauche et a collaboré pour le but marqué par Jorge Cazulo. Le ‘Cuto’ a révélé qu’il avait parlé avec l’ancien Veracruz et qu’il avait clairement exprimé le désir des fans.

«J’ai pu parler avec Santillán et je lui ai dit que nous voulons le meilleur de chacun. La motivation passe par l’histoire. Dieu voulant que 98 puisse être répété mais le jeu doit être joué “, a-t-il conclu

