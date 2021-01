Cette année, c’est leur revanche. Après une série de négociations, Université des sports est parvenu à un accord avec Luis Urruti pour son renouvellement pour cette saison. L’attaquant de ‘charrúa’ cherchera à conserver le titre cette année, en plus de se battre en Copa Libertadores.

«L’attaquant uruguayen Luis Urruti a renouvelé son contrat avec l’Universitario pour une saison. Félicitations, «Tito»! », A publié le club via ses réseaux sociaux. De cette façon, Ángel Comizzo sécurise la ligne d’attaque pour partir à la recherche de la 27e étoile cette année.

L’attaquant uruguayen a gagné l’amour et le respect des supporters crémeux pour être toujours disposé à défendre l’équipe, ainsi que pour avoir contribué à l’attaque avec une grande précision sous les ordres de Gregorio Pérez et Comizzo, dans cette dernière étape avec l’équipe étudiante.

Luis Urruti renouvelé avec l’Université pour l’ensemble de 2021. (Photo: Twitter)

Bien que l’Uruguayen ait eu peu de matchs en tant que partant (10 sur 25, dont Libertadores), dans chacun d’entre eux, il a pu en profiter pour être crucial dans le résultat. Preuve en est que, lors des neuf matches qu’il a disputés en Ligue 1, il a marqué six buts (un doublé contre le Cusco FC et les quatre autres contre Alianza Universidad, l’Atlético Grau, les Sport Boys et Carlos Stein).

De plus, l’Uruguayen a également contribué avec trois passes de but pour ses coéquipiers. Cela signifiait qu’à plusieurs reprises, il était possible de jouer avec deux points au début du championnat puis avec Ange Comizzo un changement dans les onze a été choisi. Sa vitesse et sa griffe étaient cruciales et cela est reconnu par les fans.

Depor a pu savoir que la directive crème et Plaque de rivière serait parvenu à un accord, notamment dans le domaine économique, de sorte que Luis Urruti continuez à porter la chemise de l’université des sports. Cela a été annoncé il y a quelques jours par le directeur sportif du «U», Francisco Gonzáles.

