Université de San Martin fermé 2020 au milieu du classement et cinq points au classement de la Copa Sudamericana. Bien qu’il ne soit pas resté dans les dernières places ou risqué d’être relégué, il reste encore beaucoup à faire, comme l’a déclaré son entraîneur, Héctor Bidoglio, dans son planning pour cette saison.

«L’année dernière, nous avons bien commencé jusqu’à l’arrêt dû à la pandémie. On a bien fini pareil, mais ça nous a coûté un peu. Il y a de toute façon beaucoup à travailler et à améliorer », a déclaré le DT à GOLPERU, où il a également évoqué le début de la pré-saison pour les saints.

«La formation a commencé hier. Nous avons incorporé certains joueurs et ils ont tous eu une prédisposition à travailler », a commenté le sélectionneur argentin. Les joueurs ont commencé par un travail physique dans le village sportif du club.

San Martin Il a également ajouté de nouveaux joueurs à sa liste, afin de se battre pour de meilleures places dans le tableau cette nouvelle année. “Ce que nous faisons, c’est nous entourer de personnes jeunes et expérimentées afin d’améliorer ce que nous avons fait la saison dernière”, a-t-il expliqué.

Parmi les nouveaux joueurs qui ont rejoint le casting “ sacré ” se trouvent les défenseurs Anthony Gordillo et Junior Huerto, l’extrême José Bustamanteet les milieux de terrain José María Inga et Piero Zevallos.

De même, parmi ceux qui ont renouvelé leur contrat figurent le gardien Diego Penny, les milieux de terrain Jhon Vega et Piero Vivanco, les défenseurs Luis Garro, Saúl Salas et Werner Schuler, l’attaquant Santiago Rebagliati et le joueur Franco Zanelatto.

