Université de San Martin se prépare toujours pour le début de la nouvelle saison. Bien qu’ils aient déjà annoncé des renouvellements et des signatures pour cette saison, tout indiquerait qu’un autre nouveau renfort serait ajouté pour l’équipe d’Héctor Bidoglio: il s’agit du milieu de terrain argentin Martín Pérez, avec une expérience en deuxième division argentine.

L’ancien joueur de Gimnasia y Esgrima de Jujuy a utilisé ses réseaux sociaux pour dire au revoir à l’équipe argentine, car il aurait l’intention de migrer vers une autre ligue, la péruvienne. «Je tiens d’abord à remercier mes collègues pour ce temps passé ensemble. Pour remercier le commandement technique et les ouvriers du club pour les bonnes vibrations de toujours », le milieu de terrain a commencé par son message.

Suivi par, Martín Pérez a déclaré qu’il avait eu l’opportunité de rester à Jujuy, mais la décision était en faveur de l’amélioration de sa carrière professionnelle. “Je veux aussi vous dire que le club a tout fait pour que je reste, mais il m’a fallu beaucoup de temps pour prendre cette décision parce que nous étions très à l’aise ici à Jujuy avec ma famille”, a-t-il écrit.

«Aujourd’hui, je dois penser à ma carrière et à mes envies personnelles que ce métier m’offre», a-t-il terminé son message via son compte Instagram. Et c’est ça, son étape professionnelle serait au Pérou, avec le Université de San Martin.

Le milieu de terrain de 29 ans est venu en gymnastique l’année dernière. Auparavant, Pérez a joué pour le Racing, Olimpo et Temperley, en plus d’autres équipes. Pour le moment, les conversations avec les “ saints ” semblent plus avancées, ce serait donc peu de temps avant qu’il fasse partie du casting de Bidoglio.

San Martin a ajouté de nouveaux joueurs à son équipe, parmi lesquels les défenseurs Anthony Gordillo et Junior Huerto, l’extrême José Bustamanteet les milieux de terrain José María Inga et Piero Zevallos. L’assemblage du campus se poursuit.

