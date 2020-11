Université de San Martin a fait match nul 1-1 avec UTC à la date 7 de la phase 2. Le match a été dynamique du début à la fin, ce résultat n’a donc guère récompensé ce que les deux équipes ont offert dans le stade de Buenos Aires.

Santiago Rebagliati a ouvert le score pour les Albos avec un bon tir d’un coup franc, tandis que l’expérimenté Mauro Guevgeozián a obtenu l’égalisation d’une belle tête, après un centre de balle arrêté.

Université de San Martín et UTC Ils ont avancé des lignes en quête de victoire, mais aucun n’a pu garder les trois points de ce grand match entre ceux d’Héctor Bidoglio et ceux de Franco Navarro.

«Heureux pour le but, mais un peu triste car nous avons obtenu 1 point. C’est une super équipe, mais nous étions à la hausse et nous voulions gagner. Il reste encore 2 dates », a déclaré l’attaquant de l’équipe de Santa Anita après le match.

«L’équipe s’est battue et nous avons sauvé un match nul. San Martín est une équipe qui joue très bien et c’est pourquoi nous apprécions ce point. On fait une bonne campagne et ça se démarque », a déclaré, pour sa part, le buteur du but de l’équipe de Cajamarca.

Pour le lendemain et l’avant-dernier de l’année, Université de San Martin affrontera Academia Cantolao, tandis que UTC Il fera de même face au Sporting Cristal de Roberto Mosquera.

Le présent de la Université de San Martin est la suivante: deuxième du groupe A, avec 12 unités. Et dans le tableau général, il est en position 10 avec 33 points. Ci-dessus, lors des deux dernières dates, ils en ont ajouté trois avec l’Atlético Grau et l’Universitario.

«Nous avons remporté une victoire très importante pour nous. Nous l’avons joué avec patience et ordre, puis les buts sont venus. Nous savons que c’est une équipe jeune avec un bel avenir. Il y a de nombreux points à contester qui nous permettent de le faire de la meilleure façon et de réfléchir à de nouveaux objectifs », a mentionné le« professeur »Héctor Bidoglio.

Maintenant quelle est la réalité de UTC? Au-delà de la dernière défaite avec Alianza Universidad, il a eu une régularité de huit matches invaincus. Avec cette base au général ils marchent à la cinquième place et avec 40 unités. Et dans la phase 2, ils sont troisièmes avec onze points.

«Cela nous fait mal, cela nous fait mal d’être surpassés aujourd’hui pour ne pas pouvoir ajouter. Tout comme dans les triomphes, il faut tourner la page, maintenant nous avons quatre ou cinq jours pour récupérer », a déclaré DT Franco Navarro après la chute contre l’équipe Huánuco.

Nous verrons si le Université de San Martin maintient la séquence et remporte sa troisième victoire consécutive ou si UTC récupère le pas et montre que le crash contre Alliance universitaire C’était juste un accident.

