La chance était du côté de l’Universitario de Deportes puisque le bâton a sauvé une chance claire de marquer, ce que Vilchez a généré.

Université vs. Alliance universitaire: la précédente

Les crèmes atteignent cet engagement avec quelques pertes, mais cela n’enlèvera pas l’idée d’aller pour les trois points de la comparaison à celles dirigées par le professeur Ángel Comizzo, qui partent avec tout à la recherche du deuxième concours de l’année, ce qui pourrait leur accorder le championnat national.

Les Catalans, pour leur part, ont été les protagonistes de la phase 1 et espèrent revenir sur la voie de la victoire au détriment des meringues, mais ils savent qu’il ne sera pas facile de couper la séquence positive que les crèmes entretiennent depuis longtemps.

En conversation avec l’Université, Federico Alonso a révélé qu’il se sent soutenu par les fans de merengue et espère lui rendre le titre en fin d’année: l’objectif fixé depuis le début de l’année.

«Je crois beaucoup au travail et nous devons chercher des alternatives pour continuer à nous enthousiasmer. Laissez le fan s’exciter, nous nous sentons très soutenus par eux et par la confiance qu’ils nous transmettent. Allons-y étape par étape. Quand je suis arrivé ici, la première chose qu’ils m’ont dite, c’est qu’il fallait gagner et on a aimé ça, et l’équipe qui a été formée », a déclaré le défenseur uruguayen.

