Mis à jour le 20/11/2020 à 19:07

Université des sports continue en vie dans son combat pour avoir la première place dans le cumul et ainsi se qualifier directement à la définition du tournoi, après avoir fait match nul contre Cristal sportif (1-1) dans un match plein d’émotions pour la date 7 de la phase 2 de la Ligue 1.

Parmi les bonnes nouvelles pour l’équipe de Ange Comizzo, met en évidence le retour de Jonathan Dos Santos, avant qui était absent pendant plus d’un mois avec une cuisse gauche déchirée. Avant les célestes, il est revenu avec un but.

Après le match, l’Uruguayen a donné ses impressions et était content de son score mais pas du résultat.

«Oui, le problème physique m’a fait des ravages. Au final je me suis un peu fatigué, c’était normal, 35 jours plus tard, de jouer à nouveau, sans m’entraîner dans les conditions que je voulais. Dieu merci j’ai entraîné ce que j’ai pu et j’ai atteint plus de 50% dans le physique, j’ai un physique privilégié qui ne me coûte pas tellement. En fin de compte, cela m’a coûté un peu, mais je suis content “, a-t-il déclaré. Deux saints.

«Pour reprendre confiance. Marquer un but en début de match me donne confiance, c’est dommage que nous n’ayons pas pu tenir la différence deux fois et nous avons obtenu un point ».

“L’obligation de académique Il faut toujours être premier et on ira pour les deux matchs qui restent, l’attaquant a terminé.

L’université est deux points ci-dessous Cristal sportif dans le tableau s’accumulent avec deux jeux à faire.

La prochaine date à laquelle les crèmes seront confrontées Carlos Stein.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER