Mis à jour le 15/12/2020 à 17 h 00

L’Universitario de Deportes et le Sporting Cristal s’affronteront dans la grande finale de la Ligue 1. Cremas et rimenses nous offriront deux matchs de pronostics réservés comme cadeau de Noël. Le premier match aura lieu ce mercredi 16 décembre à 19h au Stade National, tandis que le second aura lieu dimanche prochain, le 20. Par conséquent, nos amis de Les paris sportifs ils nous apportent les meilleurs quotas de SolBet.

académique et Cristal sportif Ils se heurteront pour la troisième fois cette année, même si, bien sûr, cette fois, le prix sera de plus de trois points sur la table: le titre national est en jeu. L’étoile 27 tant attendue pour les meringues, la 20 pour les célestes.

Dans la première confrontation que Universitario et Sporting Cristal ils avaient cette année terminé par une victoire de La Florida par la moindre différence, grâce au score réalisé par Washington Corozo.

Le deuxième duel entre crèmes et bleu clair, était à égalité 2-2. Le match a eu lieu au stade national et a été marqué par Jonathan Dos Santos et Aldo Corzo (U), et de Horacio Calcaterra et Percy Liza (SC).

Il convient de souligner le léger avantage de ceux d’Ate, car L’équipe de Roberto Mosquera a dû jouer trois matchs (Finale de la phase 2 et demi-finales des barrages; le tout contre Ayacucho FC) pour accéder à la définition du championnat national.

Voici les cotes des bookmakers:

COLLEGE BETTING HOUSES CRISTAL EMPATESPORTINGSOLBET2 953 092,59ENCRE2.883.102.63BETSSON2.903.102.55BETSAFE2.903.102.55PARI D’OR2.803.002.55

Comment le champion national est-il défini?

Pour cette clé, il faut savoir qu’il n’y aura pas de but à l’extérieur, mais qu’il y aura une différence de buts. De même, un troisième match ne sera pas joué s’il y a égalité dans les deux premiers. par conséquent, s’ils sont égaux dans le tableau de bord global, une prolongation sera jouée et, dans le cas suivant, des pénalités.

