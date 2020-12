Mis à jour le 16/12/2020 à 21:33

Cristal sportif clairement battu (2-1) Université des sports au stade national de Lima. Ceux dirigés par Roberto Mosquera ont dominé le match dès la première minute et ont réussi à obtenir un résultat qui leur donne un avantage, face au match de dimanche qui pourrait les décorer comme les champions de la Ligue 1 2020.

Après le premier tour entre céleste et crèmes, l’entraîneur de Rimense a donné ses impressions et a révélé qu’on ne peut pas faire confiance à l’équipe si elle veut soulever le trophée, puisque le “ U ” est un grand du football péruvien, et mérite le respect en tant qu’institution.

«Je pense que nous avons joué un bon match, nous avons fait une très bonne présentation. Nous jouons comme les finales. Une équipe sérieuse et responsable. Nous méritions un peu plus du tableau de bord, mais le «U» a parfois aussi fait son travail et c’est une équipe difficile », a expliqué Mosquera.

«Avec le troisième but, la série ne se ferme pas, avec le ‘U’ ça ne se ferme pas, avec Alianza ça ne se ferme pas, avec les grandes équipes ça ne se ferme pas. Cela vous donne une marge de tranquillité, de calme, à la recherche de la fin. Mais la finale, même si c’est un score élevé, vous ne pouvez pas vous faire confiance. On joue très bien parfois et ça me calme », a ajouté l’entraîneur du Sporting Cristal, qui a renouvelé son contrat jusqu’en 2022.

«Il y a des gens très responsables ici, des gens formidables qui ne vont pas mépriser une équipe avec la trajectoire du« U ». On va sortir pour gagner le match dès la première minute, c’est ainsi que se jouent les finales ». Aussi, sur la chaîne des matchs, Mosquera a expliqué que son équipe avait tout «mesuré». «En 100 heures, tout corps récupère, peu importe combien il a joué et nous avons eu ce temps. Nous sommes très bien arrivés malgré l’enchaînement des matchs et nous allons très bien arriver dimanche ».

Quand se joue la deuxième finale de la Ligue 1?

Le match retour pour la grande finale des ‘Play Offs’ est prévu ce dimanche à 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne) et se déroulera également au Stade National, à huis clos, en raison des protocoles sanitaires imposés par l’État péruvien à cause du coronavirus.

Université des sports vs. Cristal sportif Il sera retransmis sur l’ensemble du territoire national via le signal GOLPERU.

