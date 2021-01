L’équipe Movistar a fait ses débuts pour la saison 2021 ce jeudi, d’Almería où se termine une “ étape ” d’avant-saison, avec la conviction de se battre à nouveau pour les trois “ grands ” et de faire muter quelque chose à la peau, avec la signature d’Iván García Cortina de Gijón, aspirant aux classiques. Cortina est l’un des cinq nouveaux visages de l’équipe, aux côtés de Miguel Ángel ‘Supermán’ López, Gregor Mühlberger, Gonzalo Serrano et Abner González, et ensemble, ils inciteront l’équipe Movistar à regarder également les pavés classiques.

“Concernant le style de l’équipe”, a déclaré le directeur général de l’équipe, Eusebio Unzué, “nous continuons à nous entraîner autour des grands circuits. Alejandro Valverde-qui a annoncé que ce sera sa dernière saison- Cela nous a donné l’opportunité d’être dans toutes sortes de buts et de courses, et savoir que dans les classiques ardennais ou liégeois il a pu être à la hauteur des grands mythes de l’histoire nous a permis d’y être », a-t-il déclaré. , avant de reconnaître que «c’est une année particulière, mais surtout ambitieuse. L’un des objectifs sera les Jeux Olympiques, nous allons l’aider. Les courses pavées seront un autre des objectifs de l’année avec l’arrivée d’Iván García Cortina, une de nos promesses et j’espère qu’il pourra ajouter quelques pavés classiques que nous n’avons pas dans notre palmarès.“, un point.

Unzué attend, face aux «grands», la confirmation d’Enric Mas et Marc Soler. “Nous attendons la confirmation d’Enric Mas et Marc Soler avec le renfort de Miguel Ángel López, tous sous la protection d’Alejandro Valverde, dont l’expérience est essentielle pour tous. Ils sont un peu de nos grands objectifs”, a-t-il résumé.

“Les grandes tournées occuperont comme toujours une partie des objectifs les plus importants. Essayez de faire avec Marc, qui a acquis la maturité nécessaire ces années-ci, en tant que leader dans un grand et ce sera dans le Giro d’Italia », a-t-il approfondi.

“Nous irons au Tour avec Enric Mas et avec Miguel Ángel López, notre dernier ajout. Les deux Ils répéteront si tout se passe normalement à La Vuelta, avec Marc Soler et Alejandro“, a-t-il conclu.

Il a également affirmé être “plus que satisfait” de la performance d’Enric Mas lors de sa première saison. Dans cette seconde, il aura encore plus de poids. “Il a des années pour continuer à s’améliorer et nous sommes très confiants. Le marché nous a mis avant l’opportunité d’avoir Miguel Ángel López, un grand courtier qui n’a pas besoin d’une présentation avec qui nous sommes parvenus à un accord », a-t-il expliqué. également en référence à la signature de «Supermán» López.

“Nous sommes avec Enric, qui nous a montré dans cette première occasion qu’il est un homme très régulier, étant parmi les meilleurs du Tour et répétant à La Vuelta. Et l’arrivée de Miguel Ángel nous ouvre à un autre profil de coureur, un autre grand grimpeur. et dans son «ADN» se trouve l’attaque ou l’attaque. Il la porte dans sa manière de courir. Et nous profiterons de ces vertus de chaque chef pour adopter tel ou tel comportement », a-t-il poursuivi.

Enric Mas, Marc Soler et Alejandro Valverde continueront à diriger l’équipe dirigée par Eusebio Unzué, Il sera également composé des Espagnols Jorge Arcas, Héctor Carretero, Imanol Erviti, Iván García Cortina, Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas, Sergio Samitier, Gonzalo Serrano, Albert Torres, Carlos Verona, Iñigo Elosegui, Lluís Mas et Sebastián Mora.

La formation est complétée par les Colombiens Juan Diego Alba, Einer Rubio et Miguel Ángel López; les Italiens Dario Cataldo et Davide Villella; le Britannique Gabriel Cullaigh; le Portoricain Abner González; l’Allemand Juri Hollmann; le Suisse Johan Jacobs; l’Américain Matteo Jorgenson; l’Autrichien Gregor Mühlberger; le danois Mathias Norsgaard; et le Portugais Nelson Oliveira.

Le meilleur cycliste du monde arrive au Movistar Team Femenino

Pour sa part, le président exécutif de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, a remercié l’équipe pour ses efforts en 2020. «2020 a été une année difficile, je remercie l’équipe, toutes ses composantes, pour les réalisations, telles que être la meilleure équipe du Tour ou de La Vuelta », a-t-il déclaré.

Quant à l’équipe féminine Movistar, une équipe dans laquelle joue l’Asturienne Alicia González depuis sa formation, la grande nouveauté est la signature de l’un des meilleurs cyclistes du moment, le Néerlandais Annemiek Van Vleuten, triple champion du monde. “Avec lui, à chaque fois que vous mettez un numéro, vous aspirez à gagner n’importe quel événement”, a déclaré Unzué.

“Mon grand objectif sera de bien réussir aux Jeux Olympiques et de concourir pour les meilleurs tests”, a déclaré Van Vleuten, qui aspire à remporter le Giro féminin parmi d’autres événements «top» sur le circuit féminin.

Les 14 cyclistes qui composent l’effectif féminin du Movistar Team sont la Norvégienne Katrine Aalerud, la Française Aude Biannic, la Serbe Jelena Eric, l’Italienne Barbara Guarischi, la Danoise Emma Norsgaard, la Colombienne Paula Patiño, l’Espagnole Alicia González, Sheyla Gutiérrez, Sara Martín, Lourdes Oyarbide, Gloria Rodríguez et Alba Teruel, l’Américaine Leah Thomas et la Néerlandaise Annemiek van Vleuten.