Il vit une retraite active à 70 ans. «Je prends le vélo presque tous les jours», raconte Uría, une merveille également dans le cyclisme, une activité qu’il a reprise avec plaisir en raccrochant ses bottes. Ils sont témoins de nombreux trophées de ses triomphes au niveau amateur. “Un verre est tombé, oui”, avoue avec humour toujours attentif à la gestion des garages qu’il a ouverts à Gijón dans le cadre de l’investissement de ce qu’il a gagné dans le football. Une entreprise de “pépinière de voitures” que son père, Pepe, dirigeait déjà dans les rues Saavedra et Electra, tandis qu’Uria, père de deux enfants, Javi et Vanesa, était chargée d’enseigner au Bernabéu, El Molinón ou Carlos Tartiere . «Sportivement, le meilleur temps a été celui de Madrid. Il y a eu trois titres et jouer aux côtés de très bons footballeurs comme Velázquez, Amancio, Del Bosque, Breiner, Camacho … », souligne-t-il d’une liste presque interminable sur ses lèvres. Puis vint l’étape de rojiblanca, dans un Sporting qui s’est battu pour la Ligue et la Coupe, et dans lequel il a joué pendant six saisons, en première internationalité absolue.

«Je suis venu au Sporting quand je m’y attendais le moins. À Madrid, il était quelque peu mal à l’aise et avait eu une offre de Valence que Di Stéfano entraînait. C’est Enrique Casas, qui m’avait déjà emmené à Oviedo dans ma jeunesse, qui a choisi pour moi de venir, toujours en accord avec Alvaré (Manuel Vega-Arango). C’étaient de très bonnes années », détaille-t-il.

Uría est bien consciente des premiers coups de pied au ballon, dans le quartier de Gijón de «El Frontón, sur l’actuelle Avenida de la Constitución. Maintenant, tout a changé ». L’équipe de quartier a été suivie par l’Inter et les Ports. «Quand Oviedo est venu me signer, les Portuaires ont préféré que je me rende au Sporting et que j’en informe le club par courrier. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette lettre, mais quand ils ont voulu réagir, j’étais déjà en bleu », découvre-t-il.

“Après la mort de Perico Pena, je suis resté le footballeur avec le plus de matches dans les deux équipes, Sporting et Oviedo”, se vante fièrement Uría. De la carrière de rojiblanca, il n’en a qu’une mais: “Le club ne m’a pas laissé partir avec une équipe mondiale qui a rendu hommage à Pelé aux États-Unis.” Désormais, il est un fan plus attaché à la télévision et demande la prudence avant le grand début du Sporting cette saison. «Dans Second, il faut être régulier. Il faut encore attendre pour voir comment ces enfants grandissent », conclut Uría, une grande Gijonnaise du Sporting, au cinquième de l’école.