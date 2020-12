José Manuel Rodríguez Uribes Germán Caballero

Il Le football et le basketball professionnels «peuvent attendre» les spectateurs dans les stades. C’est ainsi que le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, a été retentissant lors d’un entretien avec ..

“En ce moment ce n’est pas sage“proposer le retour des personnes sur les sites sportifs, non pas tant en raison des mesures de sécurité à l’intérieur mais en raison du transfert de masse de personnes dans les rues ou dans le métro, a précisé le ministre, en réponse aux demandes des équipes de football et de basket qui réclament l’ouverture aux spectateurs.

Ce ne sont pas les 5 000 personnes présentes au Wizink Center -un tiers de sa capacité en concerts-, qui était le nombre de spectateurs venus voir Raphaël, respectant toutes les règles de sécurité, que la capacité d’un stade de football. “30 pour cent des Santiago Bernabéu sont 30 000 personnes”, a déclaré Rodríguez Uribes, pour qui le problème, ce sont les tickets et les transferts de ces spectateurs dans un stade ou une salle de sport.

“Je n’aimerais rien de plus en tant que ministre de la Culture et des Sports que de ne pas avoir l’air d’un spoiler dans ce domaine mais il me semble que mon sens des responsabilités est celui de mon gouvernement”, a-t-il ajouté. En tout cas, il a précisé, les critères “seront toujours sanitaires”. “Ce ne sera pas le ministre de la Culture et des Sports qui décidera s’il y aura un public dans les stades, mais le ministre de la Santé (Salvador Illa) le fera quand il y aura des garanties que c’est une activité sûre et que les gens peuvent y aller” .

De plus, il a ajouté: “Je ne pense pas que le Real Madrid non plus et je ne suis pas suspect, c’est mon équipe, 10 000 personnes sont sur le terrain depuis longtemps et tout ce que nous faisons, c’est augmenter le risque.

Le ministre a souligné à Efe qu’il est convaincu que les équipes de LaLiga ou ACB pourraient organiser la présence sans aucun risque et le feraient aussi bien que ce qui se fait dans les théâtres et les cinémas. Mais “ce n’est pas seulement que lorsqu’ils arrivent, ils sont séparés, ils portent des masques”, le problème, ce sont les transferts massifs. Bien que dans le cas du basket-ball, ce que le président de l’ACB, Antonio Martín, a proposé le 3 décembre est commencez par ouvrir les pavillons de la Ligue Endesa à 500 spectateurs.

“Malgré le merveilleux espoir d’hier et de ces jours avec le vaccin (…) nous sommes toujours dans un moment très incertain, avec un taux d’infection élevé, avec des gens qui meurent, et je crois que le football professionnel et le basket-ball professionnel, c’est-à-dire la Liga et l’ACB, peuvent attendre », a déclaré Rodríguez Uribes, qui a également rappelé que ce sont des émissions que l’on peut voir à la télévision.