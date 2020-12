Dans le groupe A, les résultats ont été favorables aux équipes visiteuses, puisque seul Vallobín a réussi à marquer un point à domicile. Dans ce groupe il y a un changement de leader: Avilés a profité de la pause de Caudal pour lui arracher la première place, après avoir battu Praviano à La Figalona II. Cependant, ceux de Chuchi Collado, désormais deuxième, auront l’opportunité de le récupérer à nouveau s’ils s’imposent demain à la Suárez Puerta contre les avilesinos. Bien qu’avec un match nul, ils continueraient avec leurs options intactes pour le renverser le lendemain au cours duquel l’équipe d’Abraham se reposera. Dans ce groupe, le seul qui dépend de leurs résultats pour se hisser à la première place est Llanera, qui, après avoir gagné à Pepe Quimarán contre Navarro, a ajouté sa quatrième victoire consécutive et a trois points de retard sur Avilés, mais avec deux matchs de moins. , et deux des caudales avec une rencontre de moins. Et sur l’autre place de la promotion se trouve Ceares, qui a battu Lenense dans le Sotón. Clôture du classement est le stade Avilés, malgré le point marqué au Municipal de Vallobín, étant la seule équipe qui ne connaît toujours pas la victoire.

Dans le groupe B, c’est le contraire qui s’est produit et toutes les équipes qui ont joué à domicile ont gagné. Ici, le plus frappant a été la première défaite de San Martín, laissant ce groupe sans équipes invaincues. Les hommes de Chiqui de Paz ont perdu à La Corredoria et, malgré le match nul de mardi dernier contre Llanes, ils restent leaders et ont encore une marge d’erreur en battant L’Entregu d’un point, qui est deuxième avec un match de plus, et en cinq à Llanes, troisième avec le même nombre de rencontres.

Là où il y a un changement, c’est en dernière position, quand Condal l’a quitté, après avoir battu Colunga à Alejandro Ortea, qui est celui qui occupe la dernière position, laissant l’avant-dernier de Dani Roces.

Une nouvelle journée a été jouée dans la troisième division sans public, le point culminant étant qu’elle a été jouée en entier sans aucun report. Si lors de la reprise de la compétition, on pensait que c’était une question de quelques jours qui se joueraient à huis clos, certaines équipes en ont déjà sept.

