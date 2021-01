Miguel Herran, acteur de «La casa de papel», ne passe pas un bon moment et dans l’une de ses dernières publications de Instagram a commenté sa situation après avoir été testé positif coronavirus (COVID-19[FEMININE)

«Six jours ont suffi à me détruire. Je ne veux plus parler. Ni manger. Je me suis arrêté à mon moment le plus constructif et c’est devenu destructeur. Je suis déçu de moi-même. Je veux être une meilleure personne», A-t-il souligné au début de son message fort qui est accompagné d’images dans lesquelles on le voit pleurer.

La séquence d’images montre les émotions ressenties par l’acteur. À la fin, il a indiqué qu’il se sentait mieux et qu’il souhaitait partager une réflexion.

Est ainsi Ursula Corberó ne pouvait cacher son inquiétude pour son ami, avec qui il joue un couple dans la populaire série de Netflix. «Oh bébé, mais pourquoi pleures-tu?“L’actrice de 31 ans a commenté son amie. Immédiatement, plusieurs adeptes ont répondu au message des Espagnols.

Corberó, partenaire de l’acteur Chino Darín, se trouve dans Madrid Espagne), qui a été touché par la tempête de neige, et pourtant sur les réseaux sociaux partage différents moments de la ville, comme une danse dans la neige.

