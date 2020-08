Il n’y a qu’une certitude à propos de l’US Open: ce sera un tournoi du Grand Chelem comme aucun autre avant lui.

Le premier major de tennis de l’ère COVID-19 démarre lundi à Flushing Meadows à New York, de l’autre côté de l’East River depuis Manhattan, qui est pour les joueurs une zone interdite.

Les fans seront absents; les médias, à l’exception du diffuseur hôte, seront absents; de nombreux joueurs de premier plan seront également absents, Rafael Nadal, Simona Halep, Bianca Andreescu, Ash Barty et Nick Kyrgios ayant choisi de ne pas voyager.

Il a été surnommé un “astérisque Slam”, avec la suggestion que gagner contre un champ affaibli peut en faire un titre moins précieux que d’autres, et le soupçon qu’il pourrait y avoir un appel inconnu des champions.

Voici cinq questions clés à aborder avant que les premières balles de l’US Open ne soient frappées au Billie Jean King National Tennis Center:

Comment empêcher l’éclatement de la bulle?

L’Open de l’Ouest et du Sud, transféré de Cincinnati à New York, a réussi à maintenir la bulle de biosécurité à Flushing Meadows essentiellement intacte au cours des dernières semaines, offrant l’espoir qu’elle se maintiendra pendant la durée des deux semaines de l’US Open.

Deux joueurs, Guido Pella et Hugo Dellien, ont été mis en quarantaine après être entrés en contact avec une personne positive au COVID-19, qui serait un entraîneur de fitness. La mise en quarantaine a fait sensation au milieu des affirmations de Novak Djokovic et Andy Murray selon lesquelles les joueurs étaient mal ou mal informés sur les protocoles, mais des problèmes de démarrage et des malentendus étaient peut-être inévitables.

Les joueurs peuvent peut-être voir l’horizon de Manhattan depuis le Queens, mais ils ne peuvent pas visiter l’île pendant le tournoi, étant confinés au site de Flushing Meadows et à leur hébergement, la plupart des joueurs et des officiels clés étant logés dans des hôtels de Long Island et avec précaution. transporté d’un site à l’autre. Certains joueurs louent des maisons privées, mais des règles strictes s’appliquent également.

Des tests seront effectués régulièrement, mais il sera impératif que la bulle reste intacte, ce qui signifie que les joueurs doivent prouver qu’ils ont la discipline pour résister aux lumières vives de la grande ville.

Toute répétition de la stupidité du Adria Tour, où la socialisation tardive et l’interaction des fans ont été suivies d’une vague de cas de coronavirus parmi les meilleurs joueurs masculins, y compris le n ° 1 mondial Djokovic, ne sera pas tolérée.

Alors, que se passe-t-il s’il y a une épidémie de COVID?

Test positif et vous êtes absent. C’est aussi simple que cela.

Les joueurs rempliront des questionnaires de santé quotidiens et se soumettront à des tests de température avant d’être autorisés à entrer dans le parc de Flushing Meadows, et ils doivent porter des masques à moins de jouer, de s’entraîner, de manger ou de boire.

Tenez-vous en aux règles, évitez les socialisations inutiles, même dans la bulle, et les perspectives de tout joueur de rester dans le tournoi devraient sembler bonnes, mais il ne faudra peut-être qu’un seul joueur devenant voyou, ou même glissant accidentellement, pour que la bulle s’effondre.

Le tournoi pourrait continuer même avec une série de retraits forcés, en théorie, mais ce serait un mauvais regard.

Nadal, Andreescu et Kyrgios regretteront-ils d’être restés chez eux?

Nadal a clairement indiqué il y a quelques mois qu’il n’avait pas envie de voyager long-courrier international pendant cette période, donc le champion masculin de l’année dernière était toujours un partant improbable.

S’il remporte l’Open de France plus tard dans l’année, il n’aura aucun regret à propos de cette décision, et compte tenu de la confiance en soi inébranlable de Nadal, même une déception de Roland Garros pourrait ne pas le faire réfléchir à deux fois à son choix à New York.

Andreescu, la championne féminine en 2019, a déclaré que c’était autant la forme que le coronavirus qui l’avait persuadée de se retirer.

Pour les goûts de Halep, Barty et Kyrgios, c’est avec la santé en tête qu’ils ont choisi de rester à l’écart. Sur le plan financier, ils peuvent se permettre d’écarter un major, et si la conscience leur a dit au début du mois d’août que le voyage ne valait pas la peine, alors à la mi-septembre, ce devrait être une histoire similaire.

Kyrgios, vous vous en doutez, aura le pop-corn et le jeu de fléchettes, prêt à lancer des flèches sur les réseaux sociaux sur quiconque sort de la ligne, Djokovic ayant été sa cible ces derniers mois.

L’enfer d’un joueur de tennis. Peut être invaincu en 2020, je ne peux pas lui enlever ça. Malheureusement, alors qu’il était censé faire preuve de leadership et d’humilité, il a disparu. La majorité dirait qu’il a pris un L malgré tout. https://t.co/UjZ9LbHTj3 – Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 26 août 2020

Quelles sont les chances d’un champion «astérisque»?

Si une liste d’entrées affaiblie peut être considérée comme réduisant un Grand Chelem à un événement «astérisque», alors regardez en arrière: le tennis en est plein.

De nombreuses stars sautaient souvent l’Open d’Australie dans les années 1970 et 1980, pour ne prendre qu’un exemple, mais ceux qui en ont profité en leur absence sont restés dans le livre des records en tant que grands gagnants de bonne foi.

L’histoire oublie rapidement des circonstances inhabituelles, et bien que cette année puisse être plus inhabituelle que la plupart des autres, les champions 2020 se situeront entre les vainqueurs 2019 et 2021 et dans les années à venir, un mot sera dit.

Essayez de dire à Serena Williams qu’un 24e titre du Grand Chelem aurait un astérisque, si elle remportait ce championnat insaisissable égalant des records.

Le manque de pratique de match récente pour certains et les conditions inhabituelles pour tous peuvent aplatir le terrain de jeu et entraîner plus de surprises que la normale, mais vous ne pouvez pas par hasard un titre du Grand Chelem.

Les boycotts sportifs américains pourraient-ils affecter le tournoi?

Des joueurs de la NBA, de la WNBA et de la LNH, la MLB et la MLS ont boycotté des matchs ces derniers jours, pour protester contre les inégalités raciales et la brutalité policière aux États-Unis.

Le programme de jeudi à l’Open de l’Ouest et du Sud à Flushing Meadows a également été reporté après que Naomi Osaka a pris sa propre position largement saluée.

On soupçonne que si les joueurs de tennis sont arrivés aussi loin, s’engageant dans la bulle, alors des boycotts ou des retraits de matches à l’US Open seraient peu probables.

Mais les déclarations politiques pourraient abonder, étant donné que les États-Unis sont à la veille d’une élection présidentielle, connaissent un moment historique des droits civiques et au milieu d’une pandémie.

Le tennis a des individus avec une voix puissante et une grande influence, dont certains peuvent considérer cette occasion comme propice à l’introduction de la politique sur le lieu de travail.