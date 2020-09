Dominic Thiem est entré dans l’histoire en venant de l’arrière pour battre Alexander Zverev pour remporter son premier titre du Grand Chelem à l’US Open dimanche.

Dans une décision de montagnes russes à l’intérieur d’un stade Arthur Ashe calme, Thiem – disputant sa quatrième finale majeure – a finalement remporté une victoire de 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8-6).

L’Autrichien est devenu le premier joueur à se rallier après deux sets pour remporter une finale de l’US Open à l’ère ouverte, et le premier depuis 1949.

Thiem est également le premier homme né dans les années 1990 à remporter un Grand Chelem, ayant besoin de plus de quatre heures dans la première finale de l’US Open pour être décidé par un tie-break au cinquième set.

Il y a eu six pauses de service dans le dernier set, Zverev – jouant sa première finale majeure – abandonnant une avance de 5-3 avant que Thiem ne réussisse également à le servir à 6-5.

Mais comme les deux joueurs semblaient fatigués et avec Thiem, 27 ans, apparemment des crampes, il a réussi à garder son sang-froid le meilleur des deux pour remporter un premier majeur.

Zverev, qui est venu de deux sets pour battre Pablo Carreno Busta dans les quatre derniers, était cette fois sur le pied avant dès le départ et n’a eu besoin que de 30 minutes pour remporter le match d’ouverture.

L’Allemand, 23 ans, a battu son adversaire apparemment anxieux à deux reprises dans le premier set et a pris une avance de 5-1 dans le second.

Thiem a couru en avant pour voler au filet et gagner une pause, mais Zverev a servi le set et a rapidement progressé dans le troisième.

Un autre jeu de service médiocre s’est terminé par un coup capricieux sous peu de pression, mettant apparemment en évidence la ligne d’arrivée après seulement 90 minutes de jeu.

Mais Thiem a finalement montré une certaine résilience et, malgré le passage d’une opportunité avec un raté angoissant au fond du terrain, il a de nouveau égalisé le set, puis restant patient avant qu’un autre gain ne fasse passer le match à un quatrième alors que Zverev vacillait largement.

Le niveau de Thiem s’est amélioré alors que les deux se tenaient confortablement pour commencer le quatrième set, bien que l’Autrichien ait été passif en gaspillant deux points de rupture dans le sixième match.

Mais Thiem prendrait sa prochaine chance, prenant une avance de 5-3 lorsque Zverev a commis une double faute et a ensuite envoyé un coup droit dans le filet, avant de le fermer pour forcer un cinquième set.

La paire a échangé des pauses pour commencer le décideur, car les deux ont montré des nerfs avant que Thiem ne récupère de 0 à 30 au sixième match et prenne de nouveau du retard au huitième, Zverev battant pour une avance de 5-3, pour donner cet avantage directement avec un mauvais jeu en servant pour le titre.

Servant à 30-30 dans le 10e match, Thiem a produit deux coups droits spectaculaires, le premier une fusée sur la ligne avant un tir de passe.

Thiem, l’air le plus fatigué et peut-être des crampes, a fait une pause de 6-5 lorsque Zverev a envoyé un coup droit bien long, mais il n’a pas non plus réussi à le servir après une brève visite de l’entraîneur.

La 15e double faute de Zverev a donné à Thiem une avance de 5-3 au tie-break avant que ce dernier ne gaspille deux balles de match, dont une sur un deuxième service faible de l’Allemand.

Mais Thiem clôturait finalement la victoire, tombant sur le dos derrière la ligne de fond alors que Zverev tirait un revers large pour compléter une finition dramatique.