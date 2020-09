Serena Williams s’est émerveillée de l’adversaire battue et de sa compatriote Tsvetana Pironkova après leur quart de finale épuisant de l’US Open mercredi.

Williams vise à remporter un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis la naissance de sa fille, Olympia, en 2017. Elle a perdu quatre finales majeures dans l’intervalle, car elle reste à un championnat de moins que le record de Margaret Court de 24.

Pourtant, l’histoire de Pironkova avant leur huitième rencontre était peut-être encore plus remarquable.

Le Bulgare, qui a eu un fils en 2018, jouait pour la première fois depuis Wimbledon il y a trois ans et a incroyablement battu deux têtes de série en route pour rencontrer Williams. Elle avait également le contrôle de ce dernier affrontement pendant de longues périodes, menant par un set et une pause à un moment donné, mais Williams s’est ralliée pour triompher 4-6, 6-3, 6-2.

La femme de 38 ans a ensuite fait l’éloge de Pironkova, déclarant lors de son entretien sur le terrain: «Cela me montre à quel point les mamans sont dures.

«Chaque fois que vous pouvez donner naissance à un bébé, alors honnêtement vous pouvez faire n’importe quoi. Je pense que nous avons vu ça avec Tsvetana aujourd’hui. Elle a joué incroyable.

Serena Williams a décroché 20 as lors de sa victoire en trois sets contre Tsvetana Pironkova en quarts de finale #USOpen. C’est le plus grand nombre d’as qu’elle a frappé dans un match depuis qu’elle a tiré 24 contre Victoria Azarenka à 2012 Wimbledon. – WTA Insider (@WTA_insider) 9 septembre 2020

“[Playing for the first time since 2017] est incroyable. Sensationnel. Je ne pouvais même pas faire ça. Je pouvais à peine gagner un match quand je suis revenu. Elle est incroyable. C’est pourquoi je dis que je suis le plus influencé par les mamans. Comme, comment tu fais ça?

“Vous jouez un match, vous rentrez chez vous et vous changez toujours de couches. C’est comme une double vie. C’est vraiment surréaliste.”

Williams affrontera Victoria Azarenka en demi-finale jeudi et vise un départ plus rapide.

“Je joue à nouveau demain. La bonne nouvelle est que j’ai l’habitude de jouer dos à dos, donc d’une certaine manière, je serais habitué. Mais en même temps, j’ai besoin de travailler. comment démarrer un peu plus vite », dit-elle.