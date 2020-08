Un joueur s’est retiré de l’US Open 2020 à la veille du tournoi après avoir été testé positif au coronavirus.

Une source du tournoi, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré dimanche à USA Today que le numéro 22 mondial Benoit Paire avait renvoyé un résultat positif au test COVID-19 à Flushing Meadows à New York.

La United States Tennis Association (USTA) a confirmé qu’un joueur raterait l’événement du Grand Chelem après avoir contracté le virus mais n’a pas révélé l’identité du joueur; cependant, la publication française l’Equipe (The Team) a noté que le nom de Paire avait été retiré de la liste des simples hommes et remplacé par Marcel Granollers de l’Espagne. Granollers est désormais répertorié pour affronter le Polonais Kamil Majchrzak au premier tour.

US OPEN: couverture télévisée, chaînes et plus pour regarder chaque match

“Un joueur a été testé positif au COVID-19 à l’US Open et a été retiré du tournoi. Le joueur est asymptomatique”, a déclaré l’USTA dans un communiqué. “L’USTA, avec ses conseillers médicaux et son spécialiste des maladies infectieuses du Mount Sinai Health System, a confirmé un résultat de test positif pour un joueur.

“Conformément aux exigences du Département de la santé de l’État de New York et conformément aux directives du CDC et aux protocoles de santé et de sécurité du tournoi, le joueur a été informé qu’il doit s’isoler pendant au moins 10 jours.

“En outre, la recherche des contacts a été lancée pour déterminer si quelqu’un doit mettre en quarantaine pendant 14 jours.”

La grande majorité des joueurs restent dans une bulle dans le célèbre site de New York pour le premier tournoi majeur depuis que la saison de tennis s’est arrêtée en mars à cause de la pandémie COVID-19.