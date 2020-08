Il n’y aura pas de fans, pas de voyages à Manhattan (sous peine de défaut), des tests quotidiens, une bulle enveloppant tout… et un autre Major – joué sur terre battue – quelques semaines plus tard.

Oui, c’est l’US Open 2020. Malgré l’absence de points de données et de résultats prédictifs, nous le disons avec certitude: Novak Djokovic est votre favori pour remporter le titre masculin. Autrement? En cette année sui generis, l’US Open n’est que cela. Ouvert. À l’extrème. Ci-joint les graines de vos hommes… ..

1. Novak Djokovic: Votre favori prohibitif. Invaincu pour l’année et entre maintenant dans une majeure qui manque de Federer et Nadal. (Il n’est pas clair qu’une surface de court plus rapide fonctionne à son détriment.) Une intersaison difficile pour Djokovic dans le département des relations publiques. Il peut récupérer un peu de bonne volonté en ajoutant à son butin majeur.

2. Dominic Thiem: Si seulement nous pouvions l’appeler «The 2020 US Open Exhibition». Finaliste à la majeure précédente, Thiem profite de l’absence de Nadal et passe au n ° 2. Mais il est un perdant au premier tour à l’USO en 2019, et un perdant au premier tour à Cincy-off-the-BQE.

3. Daniil Medvedev: Finaliste l’année dernière dans un tournoi révolutionnaire qui l’a vu passer de pirate à amiral en quelques jours. Avant la pandémie, il avait perdu trois de ses quatre derniers matchs. Beaucoup de jeu. Mais est-il prêt pour une série de matchs au meilleur des cinq?

4. Stefanos Tsitsipas: Le Grec portant des cadeaux est une des quatre premières graines et, de son propre aveu, est dans un bon espace libre. N’a remporté qu’un seul des trois matchs en carrière qu’il a disputés à l’US Open, mais la surface devrait être à son goût. Un de ces acteurs qui pourraient être impactés par l’environnement.

5. Alexander Zverev: Le ballstriking est haut de gamme. Mais il est difficile de le considérer comme un prétendant jusqu’à ce qu’il ait suivi une thérapie de couple avec son service. Traiter également de multiples distractions hors du terrain. Du côté positif: il a atteint le quatrième tour ou mieux à quatre des cinq derniers Majors.

6. Matteo Berrettini: Une formidable demi-finale surprise à l’US Open de l’année dernière. Allez-y et remettez en question la valeur prédictive, mais il vient après avoir joué les lumières dans de nombreuses expositions. Si nous partons du principe qu’il s’agit d’un événement aberrant à gagner, vous pourriez faire pire que de le soutenir en tant que vainqueur surprise du titre.

7. David Goffin: Désormais entraîné par Thomas Johansson, le Goff a joué beaucoup de ballons d’été et reste le nouveau David Ferrer (un professionnel sous-dimensionné qui est battable mais incapable de se battre). Un premier tour difficile contre Opelka. A atteint le quatrième tour dans le Queens chacune des trois dernières années. S’il échappe à son premier match, il devrait faire au moins un tour mieux en 2020.

8. Roberto Bautista Agut: Elle avance, comme diraient les Raconteurs. Pas de chance de gagner. Pas susceptible de se retirer tôt. Le proverbial «adversaire que personne ne veut affronter». (Bien que vous puissiez en dire autant de son adversaire de premier tour, Tennys Sandgren.)

9. Diego Schwartzman: Encore une fois: si le tennis faisait des classes de poids, il pourrait être le meilleur combattant livre pour livre du jeu. Un admirable surperformant qui aura toujours du mal à faire sept rounds sans se faire surprendre. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de le soutenir. Et la simple mention de son nom nous donne une excuse pour lier cela.

dix. André Rublev: Encore seulement 22 ans, il a déjà eu un arc de carrière. A atteint la deuxième semaine du tournoi deux des trois années où il a joué dans le tableau principal de l’US Open. Perdu contre Evans à Cincy, mais ne lisez pas trop là-dessus.

11. Karen Khachanov: Un peu un atout en difficulté. Tant de choses à aimer, notamment le jeu safinesque depuis la zone arrière. Mais le courage, et donc les résultats, ne suivent pas le talent. Commence contre le jeune Jannik Sinner.

12. Denis Shapovalov: Ne programmez pas le train de nuit pour le premier match de 11h00. En attente de la percée. Mais a sauvé sa saison 2019 à l’US Open et peut peut-être le faire à nouveau en 2020.

13. Christian Garin: Félicitations au chilien peu connu pour ce semis. Et il ne peut certainement pas se plaindre de son tirage au sort.

14. Grigor Dimitrov: «Pourquoi est-ce arrivé? Je blâme le Bulgare! Ce fut un été mouvementé pour Dimitrov, dont la période COVID a inclus un test positif. On ne sait pas s’il est fait pour le meilleur des cinq. Mais c’est toujours un joueur amusant à regarder, toujours un gentleman digne de votre soutien… et il a battu Federer en route vers les demi-finales la dernière fois qu’ils ont organisé cet événement.

15. Felix Auger-Aliassime: Alors que le salon devient un peu impatient, notez qu’il n’est toujours pas autorisé à boire et qu’il est toujours à l’aube du top 20. Cherchez ce deuxième tour contre Andy Murray.

16. John Isner: Reposée et jouant sur un terrain de foudre graissé. Juste dommage pour lui que Djokovic se profile dans son quartier.

Robert Deutsch-USA Today Sports

GRAINES 17-32:

23. Daniel Evans: Précisément le genre de joueur streaky et diabolique qui peut aller loin dans cet événement fou.

24. Hubert Hurkacz: Une étoile polaire; et le meilleur joueur que vous ayez, peut-être, jamais vu.

25. Milos Raonic: Un pro du pro, qui a du mal à rester en bonne santé mais qui peut faire beaucoup de dégâts en se mariant qui servent – en particulier sur ce terrain – avec cette attention aux détails.

31. Marin Cilic: Le nom des anciens champions est vérifié. Même quand ils ont peut-être dépassé leur apogée.

Reilly Opelka: Un concurrent, oui, principalement sur la base de son service sur les courts rapides; mais n’obtient pas assez de crédit pour le reste de son jeu.

Andy Murray: L’ogre s’inquiète de son jeu sur le meilleur des cinq. Mais – en plus d’être un ancien champion – son jeu à Cincy doit le renvoyer avec optimisme.

Tennys Sandgren: Un point pour atteindre les quarts de la majeure précédente. Commence contre RBA.

Tommy Paul: A refusé un wild card à l’US Open l’année dernière. Cette année, il arrive à l’aube du top 50.

Jannik Sinner: Le meilleur adolescent du tennis.

Nick Kyrgios: Il n’est peut-être pas dans le tirage au sort, mais soyez assurés qu’il s’insinuera dans cet événement.

SPÉCIAL DE CHANGEMENT: Opelka d. Goffin

DOUBLE QUOTIDIEN: Paul d. Dimitrov

BOÎTE TRIFECTA: Millman d. Basilashvili

PREMIERS MATCHS À REGARDER:

Isner contre Steve Johnson: Deux vétérans américains s’affrontent tôt.

Zverev contre Kevin Anderson: Une des cinq premières têtes de série contre le finaliste en 2017.

Karlovic c.Gasquet: Âge combiné = 75

GAGNANT DOUBLE: Farah et Cabal. Mais arrêtons-nous pour saluer les Bryans.

SEMIS: Djokovic d. Tsitsipas, Raonic d. Berrettini

FINAL: Djokovic d. Raonic