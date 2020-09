Serena Williams est une perfectionniste autoproclamée et alors que la superstar américaine tente de remporter un 24e titre en simple du Grand Chelem, un record, elle essaie de faire taire sa critique intérieure.

Williams s’est qualifié pour le troisième tour de l’US Open jeudi après que la troisième tête de série ait battu Margarita Gasparyan 6-2, 6-4 à huis clos à Flushing Meadows à New York.

Pourtant, pour remporter un tournoi majeur depuis qu’elle a remporté l’Open d’Australie 2017 et avoir perdu quatre finales du Grand Chelem après son dernier succès à Melbourne Park, Williams a amélioré sa performance contre Gasparyan, mais l’ancienne n ° 1 mondiale n’était toujours pas complètement satisfaite.

Avec des attentes aussi élevées et une pression croissante alors qu’elle est sur le point d’égaliser le record de longue date de Margaret Court, Williams – qui a commis 16 erreurs directes contre 24 au premier tour – a déclaré aux journalistes: “La seule chose qui m’énerve, c’est vraiment moi, comme, parce que j’ai toujours l’impression de ne pas gagner tous les points.

«Je suis retourné en arrière et je me suis regardé et ce n’est pas ce que je fais normalement. Habituellement, je suis juste calme. Et je pense juste qu’avec la pression et tout ce que je ressentais, je sentais que j’avais juste besoin d’être parfait. J’ai toujours sentir que je ne suis parfait que si je suis parfait.Ce n’est pas une façon amusante de vivre votre carrière et de vivre votre vie.

“Donc, peu importe si je perds 20 points d’affilée maintenant. J’ai juste l’impression que c’est OK, ça va, je suis là et je suis heureux. Je peux jouer au tennis après toutes ces années. Donc juste en regardant les choses de cette façon – ce n’est rien, vraiment. C’est vraiment juste moi et mon mental. “

“Je pense qu’en général, je ressens toujours de la joie quand je gagne. Mais c’est également irréaliste, parce que vous ne pouvez pas gagner chaque match à chaque fois, et c’est le genre de pression que je me mets”, a poursuivi Williams, 38 ans. . «C’est tout simplement irréaliste.

«J’ai dû prendre du recul et dire vraiment: ‘OK, Serena, peu importe qui tu es ou ce que tu es, personne n’a jamais fait ça. Je veux dire, je pense [unbeaten boxing legend] Floyd Mayweather l’a fait, mais dang.

“Alors je suppose que j’aurais pu. Mais, non, et ensuite je pense juste à quel point je suis si reconnaissant d’être ici et à quel point je me suis amusé, et j’avais juste besoin de revenir là-dedans. Une fois que j’ai réalisé que , c’était un peu mieux. Ça a été un peu mieux. “

La sextuple championne de l’US Open, qui rencontrera ensuite la gagnante de 2017 et la compatriote Sloane Stephens, a ajouté: “Je suis perfectionniste. Et je me souviens que certains de mes premiers souvenirs allaient, pratiquant, je devais être, comme, 2 ou 3 ou 4, peut-être 4, et j’allais à l’école et je faisais l’alphabet et ce n’était pas parfait. Je suis juste resté éveillé et j’ai continué à l’effacer jusqu’à ce que je l’ai parfait.

«Ensuite, je pleurais et puis je l’effaçais, je le refaisais et je le refaisais. Je me souviens que je me suis réveillé le lendemain et que je n’ai pas fini mes devoirs parce que je les effaçais sans cesse. C’est vraiment l’histoire de ma vie.

“C’est tellement, tellement fou parce que ma fille fait exactement la même chose… C’est juste quelque chose d’inné, et je l’ai toujours fait. C’est du genre: ‘OK, Serena, arrête. La perfection est – seul Jésus était parfait, alors arrêtez. ‘”