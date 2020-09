NEW YORK – Dans des circonstances normales, Karolina Pliskova n’aurait pas été la tête de série n ° 1 à l’US Open et donc, alors qu’une défaite au deuxième tour aurait certainement été décevante pour elle, et remarquée par d’autres, cela n’aurait pas été aussi digne d’intérêt.

Mais qu’est-ce qui est normal en 2020? Alors que les femmes qui sont 1-2 dans le classement ont choisi de ne pas se rendre à Flushing Meadows en raison de la pandémie, la n ° 3 Pliskova est montée à la première place du tirage au sort – et au jour 3, elle était partie.

Pliskova, la finaliste de l’US Open 2016, a clairement exprimé son humeur lors d’une défaite 6-1, 7-6 (2) contre Caroline Garcia, 50e, mercredi en lançant une raquette, puis à nouveau par la suite avec une série de coupures. réponses à sa conférence de presse.

Pliskova agita le microphone. Soupira. Haussa les épaules. Roula les yeux.

Quand un journaliste a offert des explications possibles à la défaite – une nouvelle surface plus rapide sur les courts, un manque d’atmosphère parce qu’il n’y a pas de spectateurs, la pression de son classement élevé – Pliskova a répondu: «Rien de ce que vous avez dit.

Son raisonnement pour le résultat? “Je n’ai pas bien joué”, a déclaré Pliksova, “alors c’est tout.”

Quand un autre membre des médias a dit que ce va-et-vient devait être ennuyeux pour Pliskova, elle a dit: «Ouais, un peu. Avez-vous vu le match ou non? ” et peu de temps après, il a dit: «Je ne sais pas si vous comprenez assez bien le tennis.

Après un premier tour qui est allé plus en forme que jamais – 29 des 32 femmes têtes de série ont remporté leurs matchs d’ouverture, un record de l’US Open puisque le nombre de têtes de série a été doublé par rapport à 16 en 2001 – les surprises ont commencé au deuxième tour.

Trois Américains ont bouleversé les femmes classées. Shelby Rogers, 93e, a battu Elena Rybakina, 11e favorite, 7-5, 6-1; Ann Li, qui est classée 128e, a dominé Alison Riske, 13e tête de série 6-0, 6-3 dans un match entre deux joueurs de Pennsylvanie; et Madison Brengle, 84e, a éliminé Dayana Yastremska, 19e favorite, 6-2, 6-3.

Autres têtes de série éliminées: n ° 12 Marketa Vondrousova, n ° 30 Kristina Mladenovic, n ° 31 Anastasija Sevastova.

La perte de Mladenovic était la plus folle de toutes. Elle a mené 6-1, 5-1, puis détenu quatre balles de match, mais n’a jamais été en mesure de terminer les choses et s’est retrouvée du mauvais côté d’un résultat 1-6, 7-6 (2), 6-0 contre Varvara Gracheva, 102e.

Deux hommes têtes de série sont également sortis: le n ° 13 Cristian Garin et le n ° 24 Hubert Hurkacz.

Pliskova a eu l’occasion de remporter le deuxième set contre Garcia, qui avait été 0-8 contre les cinq premiers adversaires lors des tournois du Grand Chelem.

Garcia a suivi 5-4 dans ce set tout en servant à 15-40. Deux points de rupture qui étaient également des points de consigne.

Au premier, Pliskova a pu jeter un coup d’œil à un deuxième service de 89 mph, mais elle a poussé un retour de coup droit large. Au deuxième, Garcia a frappé un coup droit rapide dans un coin et la réponse de Pliskova a trouvé le filet.

Garcia a attrapé les deux points suivants avec un vainqueur du service suivi d’un as courageux au deuxième service pour remporter ce match et a ensuite été supérieur au bris d’égalité.

«Je savais qu’elle allait revenir et ne pas me donner le match. Quand elle est revenue très bien », a déclaré Garcia,« je suis restée calme et c’était important.

Bien que l’on attende beaucoup d’elle, Garcia, 26 ans, n’a atteint qu’une seule fois les quarts de finale du Grand Chelem et n’a jamais dépassé le troisième tour de l’US Open. Pour ce faire cette fois, elle devra battre l’Américaine Jennifer Brady, 28e tête de série.

À l’adolescence, Garcia a construit, bien que perdu, une grosse avance contre Maria Sharapova à l’Open de France 2011, inspirant Andy Murray à écrire sur Twitter que la Française «sera un jour n ° 1 mondial».

Cela ne s’est jamais produit, même si elle a atteint le n ° 4.

Pliskova, quant à lui, est arrivé brièvement au n ° 1.

Je n’ai pas vraiment réussi à décrire pourquoi la défaite de mercredi s’est produite, mais cette statistique était révélatrice: Garcia a produit 30 gagnants, plus du double de Pliskova.

Et un autre: Pliskova a mené la WTA en as quatre des cinq dernières années, mais elle n’en a frappé que trois, le même nombre que Garcia.

«C’est comme ça, parfois», a déclaré Pliskova. “Je ne suis pas un robot, donc je n’ai pas à jouer tous les jours de façon incroyable.”

Contrairement à Pliskova, Novak Djokovic, tête de série n ° 1, n’a eu qu’un bref blip en se rendant au troisième tour et un record de 25-0 en 2020. Revenant à la fin de la saison dernière, sa séquence de victoires est de 28 matchs au total.

«Je suis en fait heureux d’avoir laissé tomber un set et d’avoir été testé comme je l’ai fait aujourd’hui contre Kyle. Je m’attendais à ce que ce soit une tâche difficile et difficile », a déclaré Djokovic, qui a remporté cinq des sept derniers tournois du Grand Chelem pour porter son trophée majeur à 17, trois derrière Roger Federer et deux derrière Rafael Nadal.

“Je suis vraiment content d’avoir eu un match difficile au début du tournoi”, a déclaré Djokovic, car cela me sert mieux, je pense, pour le reste du tournoi. “

Le suivant pour lui est le 28e Jan-Lennard Struff, quelqu’un que Djokovic a écarté 6-3, 6-1 la semaine dernière à l’Open de l’Ouest et du Sud.

Les autres vainqueurs mercredi étaient le n ° 5 Alexander Zverev et le n ° 7 Davis Goffin, tandis que le n ° 4 Stefanos Tsitsipas devait jouer la nuit, se dirigeant vers le stade Arthur Ashe après la double championne du Grand Chelem Naomi Osaka 6-1, 6-2 gagne contre Camila Giorgi.

La seule complication pour Osaka, quatrième tête de série, a été la tentative d’appel vidéo sur le terrain avec sa mère, Tamaki, par la suite.

“Salut! Que faites-vous?” Dit Osaka.

La connexion audio n’était pas excellente et Osaka a finalement mis fin à l’échange doux mais légèrement gênant.

«Au revoir, maman,» dit Osaka. “Je t’appellerai plus tard.”

Quel parent et quel enfant ne pouvaient pas s’identifier?