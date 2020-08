Le huit fois médaillé d’or Usain Bolt a annoncé lundi qu’il était actuellement en quarantaine en attendant les résultats d’un test COVID-19.

«Je me réveille juste, et comme tout le monde, j’ai vérifié les médias sociaux, [which] dit que je suis confirmé pour avoir COVID-19 », a déclaré Bolt dans un post Instagram. «J’essaie d’être responsable, alors je vais rester et rester ici pour mes amis.»

«Je n’ai aucun symptôme donc je vais me mettre en quarantaine et attendre la confirmation, pour voir quel est le protocole et comment je dois me mettre en quarantaine. Jusque-là, je parle à tous mes amis et je leur dis que quiconque est entré en contact avec moi devrait, juste pour être en sécurité, se mettre en quarantaine par eux-mêmes et se détendre.

Bolt, 34 ans, a assisté à une fête d’anniversaire surprise la semaine dernière pour son 34e anniversaire. La police jamaïcaine “enquête sur les circonstances entourant une fête d’anniversaire à Saint Andrew pour Bolt la semaine dernière”, selon le Jamaica Gleaner.

Bolt est le détenteur du record du monde du 100 m et 200 m. Il a remporté sa dernière médaille d’or aux Jeux olympiques de 2016.