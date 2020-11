Mis à jour le 12/11/2020 à 23h11

UTC contre. Alliance universitaire sont mesurés (LIVE | DIRECT | ONLINE) à la date 6 de la Phase 2. Le match sera diffusé par GOLPERU et débutera ce vendredi, à partir de 13h15, au stade Iván Elías Moreno. Ceux menés par Franco Navarro arrivent avec motivation après la victoire 6-1 sur Universitario. L’équipe Huánuco, pour sa part, a l’obligation de trouver la régularité en Phase 2. Elle suit également minute par minute à travers www.depor.com

Ce qui a le plus attiré l’attention de la date 5 a été la comparaison entre UTC et l’Université: le «Gavilán» est sorti avec tout et a battu les crèmes. Avec ce résultat, ils sont deuxièmes du groupe A, avec 11 unités. Et dans le cumul, ils sont à la quatrième place avec 40 points. Un détail de plus, ils ont déjà huit matchs sans perdre.

De ce match contre les meringues, le chiffre était Erinson Ramírez, qui a marqué un doublé. «L’objectif était de prendre les trois points et nous l’avons atteint avec plaisir. On ne s’arrête jamais de courir », a déclaré l’ailier.

La réalité de Alliance universitaireC’est plutôt inquiétant: sur les six derniers matchs, il en a perdu cinq. Et dans le dernier match, ils ont perdu 2-0 avec le Sporting Cristal. S’il est classé 10e au général avec 32 points, c’est à cause du coussin qu’il avait en première partie de l’année.

Face à la défaite contre les célestes, DT Ronny Revollar a mentionné que «nous avons fait une approche intelligente, où la première mi-temps il fallait faire la différence, nous avions deux buts clairs, et si nous les mettions, nous pourrions changer l’histoire du jeu. Ils en avaient deux et en ont profité ».

Nous verrons si UTC maintenir la séquence ou oui Alliance universitaire récupère ce jeu qui l’a montré comme une équipe compacte dans la première partie de l’année.

