Mis à jour le 11/06/2020 à 19:18

UTC contre. Athlétique Grau (EN DIRECT | GOLPERU | EN DIRECT | GRATUIT SUR INTERNET) Ils mesurent les forces pour la quatrième journée de la phase 2 de la Ligue 1 du football péruvien. Les deux équipes se battent pour des choses différentes, mais elles ne négocient pas la victoire dans ce match.

Le ‘Gavilán del norte’ espère continuer en tête du tableau des positions et maintenir l’invaincu qu’il a dans le groupe A, le même que celui mené par un Sporting Cristal qui devra être mesuré avec l’Université de San Martín ce jour-là.

UTC contre Athlétique Grau Il est convenu de débuter ce samedi à 15h30 au stade Monumental de Ate. Le jeu sera diffusé EN DIRECT par le signe de GOLPERU (Chaîne 14 de Movistar TV et 714 en HD).

De plus, vous pourrez suivre tous les incidents de ce choc et la minute par minute de celui-ci via Depor.com où il y aura une couverture spéciale dans laquelle vous ne manquerez pas un seul détail de cet engagement entre Cajamarca et Piuranos.

Athlétique Grau besoin urgent d’ajouter avant UTC en raison de la situation compliquée dans le tableau des positions cumulées dans lequel il se trouve, ce qui permettrait à l’équipe nordique de sortir de la zone de relégation et de compromettre ses rivaux directs.

Un seul pourra sortir avec la victoire du colosse de Ate dans lequel la cravate n’est pas permise par les besoins de deux tableaux qui promettent de livrer le meilleur et de fournir un grand spectacle.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Equipe nationale péruvienne: Renato Tapia parmi les meilleurs du Celta