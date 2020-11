C’était l’une des images de la nuit au Juventus Stadium, et cela a sûrement eu une fin heureuse car à la fin Cristiano Ronaldo il a marqué et son équipe a rallié le match. Mais l’affaire avait son “ morbide ” quand Myrto uzuni il s’est donné le luxe de “ trolling ” CR7 dans sa maison…

25/11/2020 à 11:54 CET

SPORT.es

À la 19e minute de Juventus-Ferencvaros (2-1), Uzuni Il a dépassé son équipe et, saisi d’euphorie, a célébré son but à la manière des Portugais, avec un virage, un saut et un cri inclus.

Sans aucun doute, l’objectif atteint la cible de la fierté de Cristiano Ronaldo qui à 35 minutes a battu le but de Ferencvaros avec une grande exécution. Ainsi, le Portugais a ouvert son compte dans la compétition continentale maximale cette saison, et son butin aurait été plus important s’ils n’en avaient pas annulé un autre.

L’affaire n’était pas pour les blagues, du point de vue de “ La Vecchia Signora ” parce que l’égalité était un sérieux revers pour leurs aspirations à vaincre le Barça dans le classement de groupe, mais Alvaro Morata il a réalisé le deuxième à la 92e minute, presque au coup de sifflet final.

LA RÉCOMPENSE

Le meilleur était encore à venir car à la fin de la rencontre, ni courte ni paresseuse, Myrto uzuni approché Cristiano Ronaldo pour le féliciter, commenter en plaisantant son geste … et gagner un précieux trophée: le CR7 qui, sans aucun doute, apparaîtra comme l’un de ses plus grands trophées dans le «musée» de l’extrême international albanais.

Uzuni il a signé son premier but en phase de groupes à Turin, mais pas en Ligue des champions, car lors des cinq matches précédents disputés par Ferencvaros, il en a réalisé un autre 2. Au total, il a 4 buts et 4 passes décisives lors de ses 12 matches officiels avec le club Hongrois dans la campagne 2020/21.

Sans aucun doute, une journée de curieuses célébrations en Ligue des champions, de celle de Antoine Griezmann inspiré de la NFL, à celui de Neymar junior, plus classique mais aussi plus controversé …