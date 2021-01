La directrice générale de la Direction générale des médicaments, fournitures et médicaments (Digemid), Carmen Ponce Fernández, a signalé aujourd’hui que les laboratoires Pfizer et Sinopharm ont déjà entamé les procédures correspondantes pour obtenir l’enregistrement sanitaire conditionnel (RSC). Cette exigence est nécessaire pour pouvoir importer, distribuer et commercialiser les vaccins COVID-19 au Pérou.

Ces déclarations ont été fournies par la responsable de Digemid, lors de sa présentation à la Commission spéciale de suivi des urgences et de gestion des risques de catastrophe – COVID-19 du Congrès de la République, qui a été diffusée en direct sur son compte Facebook. Il a expliqué que cette gestion a été effectuée Pfizer -par son représentant légal au Pérou- et Sinopharm -A travers le Centre National d’Approvisionnement en Ressources Stratégiques de Santé (Cenares).

“L’entreprise Pfizer Il a son représentant national qui est une seule transnationale qui demande des enregistrements directement dans différents pays. La même chose a été faite ici au Pérou. Par votre représentation, vous demandez l’enregistrement sanitaire comme vous l’avez fait dans l’EMA [European Medicines Agency], et dans d’autres pays, il se présente comme la même société Pfizer. La date de présentation était le vendredi 15 », a-t-il indiqué.

«Cenares nous a devancés de la part de Sinopharm. Ils ont enregistré l’envoi des informations le vendredi 15 également dans l’après-midi », a ajouté le responsable.

Ponce Fernández a ajouté que -dans les prochains jours- entre une à deux autres entreprises présenteront leurs informations préliminaires sur leurs études de phase trois pour commencer par les procédures d’obtention de l’enregistrement sanitaire conditionnel (RSC). Entre elles AstraZeneca, Johnson & Johnson et Gamaleya.

«Nous parlons d’industries pharmaceutiques transnationales avec propriété et représentation dans le pays, nous ne parlons pas d’entreprises plus petites ou plus grandes dans le cadre de la production et de la recherche de produits biologiques. Ils nous posent des questions sur le RSC et nous prévoyons de demander AstraZeneca, Johnson & Johnson et Gamaleya“, Il a mentionné.

Les laboratoires demandent un enregistrement sanitaire à Digemid

Cependant, le titulaire du Digemid a précisé que l’octroi de l’enregistrement sanitaire conditionnel (RSC) -pour un an- n’est pas conditionné à la signature d’un contrat de l’Etat péruvien avec un laboratoire pour son acquisition.

«Nous ne sommes pas soumis au contrat. Pendant le processus de préparation de la réglementation, en plus de la révision de la législation internationale, nous avons rencontré des sociétés pharmaceutiques ainsi que des ambassades pour obtenir de meilleures informations », a-t-il rappelé.

Compte tenu de cela, il a indiqué que les informations fournies par les laboratoires sont prises en compte pour obtenir l’enregistrement sanitaire conditionnel. Il a cité comme exemple que si ces entreprises affirment que l’efficacité du vaccin est de 70%, 80% ou 90%, il doit être validé avec les informations et les preuves qu’elles présentent, a-t-il expliqué.

“Les informations que nous demandons ne sont pas une simple procédure bureaucratique mais couvrent plutôt les besoins du pays et doivent être reflétées dans des preuves scientifiques”, a-t-il fait remarquer.

Il est à noter qu’à ce jour aucun accord n’a été conclu pour l’acquisition de vaccins avec Pzifer. Le 9 janvier, le ministre des Affaires étrangères, Elizabeth Astete, a déclaré que divulguer les détails des clauses de confidentialité des négociations avec ce laboratoire pour l’achat du vaccin contre le coronavirus (COVID-19[feminine) pourrait nuire aux processus de négociation qui ne sont pas encore achevés.

En attendant, il y a un accord avec le laboratoire Sinopharm pour la livraison de vaccins. Ce matin, l’ambassadeur péruvien, Luis Quesada, a indiqué que l’accord pour le transfert du premier lot de ces doses au Pérou a déjà été signé et s’est dit optimiste que notre pays pourra recevoir les trois quarts du total des vaccins (38 millions dose), avant la fin du premier semestre. Cela équivaudrait à 28,5 millions avant le mois de juillet.

Sur la réglementation du registre sanitaire

Le 10 janvier, le Ministère de la santé (Minsa) Le règlement a été publié pour l’octroi d’un enregistrement sanitaire conditionnel pendant un an aux médicaments et produits biologiques (vaccins) avec des études cliniques en phase III avec des résultats préliminaires, dans la prévention et le traitement de maladies gravement débilitantes ou potentiellement mortelles (telles que COVID-19[feminine) qui donnent lieu à une situation d’urgence au niveau national déclarée par le pouvoir exécutif ou par l’Organisation mondiale de la santé (qui).

Le responsable a rappelé qu’aucune pharmacie ou laboratoire ne peut demander l’enregistrement sanitaire conditionnel – pour un an et renouvelable – car il doit être autorisé à manipuler des produits biologiques (vaccinations) puisqu’ils sont tenus de se conformer à une série d’obligations spécifiques – une fois leur enregistrement sanitaire obtenu – de maintenir le «registre vivant».

«Les RSC déterminent une série d’obligations afin que tout le monde ne puisse en faire la demande. En général, ce sont les laboratoires transnationaux qui obtiennent le RSC parce qu’ils sont contraints de fournir des informations permanentes à l’autorité dans le but de maintenir le registre en vie, ce qui garantit le maintien du rapport bénéfice / risque. Tout le monde ne peut pas le demander. La qualité, la sécurité et l’efficacité sont assurées », a-t-il déclaré.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER