Erick W. Rasco – Sports Illustrés

Authentic a remporté la 146e édition du Kentucky Derby samedi à Louisville, dans le Kentucky, en repoussant le favori d’avant-course Tiz The Law dans la dernière ligne droite.

Le poulain était piloté par le jockey John Velazquez, qui a remporté sa cinquième course Triple Crown et son troisième Kentucky Derby. Authentic a été formé par Bob Baffert, qui a maintenant remporté le Derby à six reprises.

La course de cette année a marqué la troisième fois que le Derby a eu lieu en dehors du mois de mai, et la première depuis 1945. C’était aussi la première course de Derby au mois de septembre, et la première fois que le Derby n’était pas la première étape de la triple couronne depuis 1931.

Cette année, Triple Crown a débuté avec les Belmont Stakes, que Tiz The Law a remporté par 3 3/4 longueurs. La dernière étape – les Preakness Stakes – se déroulera le 3 octobre. Tiz The Law avait remporté quatre courses cette année, et sa seule défaite en carrière avant samedi est survenue aux Kentucky Jockey Club Stakes à Churchill Downs en novembre, où il a terminé troisième. .

La victoire d’Authentic était sa cinquième victoire en carrière et sa première apparition au Derby. Le jockey Velazquez a maintenant gagné avec trois chevaux différents et trois entraîneurs différents.

Commande d’arrivée complète du Kentucky Derby 2020:

1. Authentique

2. Tiz la loi

3. M. Big News

4. Honorer AP

5. Max Player