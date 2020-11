Valence, qui a réalisé trois de ses buts de pénalité dans les tirs de Carlos Soler, n’a donné au Real Madrid aucune option une réunion de contrôle de visite dans la première demi-heure, mais l’équipe locale est revenue sur la base de pénalités maximales et beaucoup d’intensité, surtout en seconde période.

Le jeu a mesuré un Valence en heures basses contre un Real Madrid au bon moment, donc il était difficile de prévoir un triomphe local, mais il était impossible de prédire comment cela allait se passer.

C’était une rencontre passionnante, marqué par des actions concrètes dans les domaines et dans lequel Soler est venu jeter jusqu’à quatre sanctions maximales, la première d’entre elles a échoué, bien que l’action ait été répétée, et dans laquelle VAR a dû être utilisé à fond dans des jeux décisifs pour le développement de l’affrontement.

Au début, le Real Madrid contrôlait le jeu et, bien que cela ne crée pas de danger excessif, il est toujours resté proche du but de Jaume Doménech contre un adversaire qui il était à peine capable de sortir du jeu.

Un tir puissant de Benzema à l’équateur de la première période a mis l’équipe en charge du match devant et bien qu’après le but, Valence soit sorti un peu plus que son intrigue, L’équipe de Javi Gracia n’a pas pu niveler le jeu.

Cependant, une main de Lucas Vázquez a été punie d’un penalty. Carlos Soler a lancé. Courtois a refusé. Soler a envoyé le rejet au poste et le rejet du bâton a été envoyé au but par Musah.

Le VAR a revu l’action et Gil Manzano a décidé que le lancement serait répété. Cette fois, Soler a frappé le même bâton pour lequel Courtois avait arrêté le premier lancer.

Le premier jeu révisé de l’affrontement a cédé la place au second. Varane a envoyé le ballon par-dessus sa propre porte et Courtois l’a effacé après que le ballon ait franchi la ligne de but. Nouvel appel à VAR et deuxième but pour Valence.

C’est ainsi que le repos a été atteint lors d’un crash dans lequel l’équipe visiteuse avait dominé en première mi-temps dans le jeu, mais dans lequel Valence l’a fait sur le tableau de bord.

La seconde mi-temps a commencé frénétique avec un départ providentiel de Jaume Doménech d’abord et Kang In Lee a frappé le poteau suivant.

Peu de temps après, une nouvelle pénalité. Cette fois de Marcelo à propos de Maxi Gómez, que le VAR n’a pas examiné. Soler a changé le bâton en Courtois et, bien qu’il ait plongé du côté droit, il n’a pas pu atteindre le ballon.

À partir de ce moment, L’équipe de Zinedine Zidane a agrandi son domaine territorial, mais peu de temps après, il y avait une nouvelle pénalité et également favorable à Valence, cette fois par des mains claires de Sergio Ramos que le VAR a également revu.

Carlos Soler a répété le lancement 3-1 et battre Courtois qui a également été bien jeté, bien qu’il ne soit pas arrivé.

Avec 4-1 sur le tableau de bord, le contrôle du match était absolument pour le Real Madrid, mais Valence était plus cohérente cela en première mi-temps et a à peine donné des options à son rival, qui manquait de but.

Ils ont joué plus comme le voulait Valence, malgré le fait que le jeu se développait très proche du but défendu par Jaume Doménech et le match s’est terminé par une victoire éclatante de l’équipe locale avec laquelle elle a soulagé sa crise et ralenti la dynamique de l’équipe madrilène.

Fiche technique:

4 – Valence: Juame Doménech, Wass, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, Gayà, Musah (Jason, m.87), Carlos Soler, Racic, Cheryshev (Lato, m.77), Kang In Lee (Gameiro, m.80) et Maxi Gómez ( Rubén Sobrino, m.87).

1 – Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Valverde (Mariano, m.76), Isco (Jovic, m.83), Asensio (Rodrygo, m.65), Benzema (Kroos, m.76) et Vinicius (Ordegaard, m.65)

Buts: 0-1, m.23: Benzema. 1-1, m.35: Carlos Soler, d’un penalty. 2-1, m.45: Varane au but contre son camp. 3-1, m.54: Carlos Soler, d’un penalty. 4-1, m.63: Carlos Soler sur penalty.

Arbitre: Gil Manzano (école d’Estrémadure). Il a averti Jaume Doménech, Carlos Soler et Hugo Guillamón pour Valence et Marcelo et Sergio Ramos pour le Real Madrid.

Incidents: match joué à Mestalla à huis clos.