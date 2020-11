Valence et Getafe à égalité à deux buts dans une réunion qui a eu une fin frénétique, car à la 88e minute, les locaux ont gagné 1-0 et dans les douze minutes suivantes, l’équipe de Madrid a tourné le tableau de bord et dans la dernière action de l’affrontement, Carlos Soler a rendu l’égalisation de peine.

Après trois défaites consécutives, Valence est sorti plus soucieux de bien défendre et de ne pas recevoir de but précoce, comme il est d’usage depuis le début du championnat. Getafe, bien placé sur le terrain, a mis beaucoup d’intensité dans le match comme d’habitude dans l’équipe de Jose Bordalás.

En raison de cette intensité, Getafe avait quelques chances claires de marquer, mais le protagoniste des deux était l’arrière latéral Nico Olivera, qui a montré que son truc est plus de défendre que de tirer au but.

Le jeu durait environ chemins au gré de Getafe mais le panorama a changé dans l’équateur de la première moitié. Un corner en faveur des Madrilènes s’est terminé par un rebond qui est tombé aux bottes de Musah, qui avec une avance de contrôle a commencé une course diabolique de 70 mètres qui a abouti à 1-0.

Le but a donné la tranquillité et encouragé Valence. À quelques reprises ceux de Javi Gracia ont essayé de fouiller dans la plaie, mais les deux équipes sont allées à la mi-temps sans autres variations sur le tableau de bord.

Au début de la seconde période, Bordalás a tenté de donner à son équipe une plus grande morsure offensive avec quelques changements, bien que ce qui ait vraiment causé l’offensive totale d’Azulona était l’expulsion absurde de l’équipe valencienne Thierry Correia, qui a vu deux jaunes en seulement cinq. minutes pour deux entrées inutiles dans la moelle épinière.

Malgré le fait de jouer en infériorité numérique Valence était plus confortable que Getafe dans la nouvelle dynamique de la rencontre. Les azulones ont montré très peu de clarté d’idées en attaque, facilitant les tâches défensives de l’équipe du Che qui a même osé chercher effrontément le but rival.

Bordalás a vu cela si peu clair qu’il a fait un triple changement pour que son équipe ouvre davantage le terrain et joue un ravissement. Ángel a réussi à égaliser avec un tir du bord qui a léché le poteau, mais plus tard, Valence a eu deux occasions nettes en quelques minutes. D’abord, c’est Maxi qui s’est diverti dans la région et plus tard c’est Lato qui a gâché une contre-attaque claire.

Getafe est tombé dans le désespoir avec des actions aussi rapides qu’imprécisesCependant, une erreur du gardien Jaume sur un tir éloigné d’Arambarri a permis à Cucho Hernández de se diriger vers le but et Gabriel n’a pas pu obtenir le tir et a aidé le ballon à entrer dans le but à la 88e minute.

Dans les minutes d’extension, les deux équipes cherchaient le but gagnant, Valence l’avait mais c’était Getafe qui mettrait le chat à l’eau en premier, après qu’Angel ait attrapé un rebond du poteau tiré par Diaby. La victoire semblait claire mais à la dernière minute, Maxi Gómez a été renversé par Djene. Soler n’a pas été ébranlé et il a marqué l’égalisation à la 100e minute.

Fiche technique

2. Valence: Jaume; Correia, Guillamón, Paulista, Gayà; Wass, Soler, Musah (Jason, m.90), Cheryshev (Lato, m.78), Kang In (Racic, m.59), Maxi Gómez.

2. Getafe: David Soria; Damián, Djené, Cabaco (Diaby, m 73), Olivera (Portillo, m 73); Nyom (Timor, m 54), Arambarri, Maksimovic (Ángel, m 54), Cucurella; Enes Unal (Mata, m.73), «Cucho» Hernández.

Buts: 1-0, m.22. Musah. 1-1, m.88. Cucho Hernández. 1-2, m.94: Ange. 2-2, m. 100. Carlos Soler, d’un penalty.

Arbitre: Figueroa Vázquez (école andalouse). Il a averti Guillamón, Maxi Gómez, Musah, Cheryshev, Wass et Paulista pour Valence. Thierry Correia a été expulsé à la 56e minute pour un double avertissement et par Getafe il a averti Arambarri, Djene, Mata et Damián Suárez a été expulsé pour un double avertissement à la 97e minute.

Incidents: Match correspondant à la huitième journée de championnat joué au stade de Mestalla sans public. Une minute de silence a été observée à la mémoire de Bernardo España ‘Españeta’, ancien employé des services publics du Valencia CF.