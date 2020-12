Il Valence et le Club athlétique Ils ont égalé deux buts à Mestalla dans un duel d’alternatives sur le tableau de bord et dans lequel, après que l’équipe locale a avancé, le visiteur a réussi à revenir, bien que finalement le match se soit terminé avec un égaliseur qui C’est pratiquement une phrase pour les deux.

Après une première mi-temps équilibrée au cours de laquelle les Valenciens ont terminé en tête au tableau de bord, la supériorité de l’Athletic dans la seconde les a amenés à dépasser le score, mais Valence a obtenu l’égalité à la 83e minute.

Malgré un début de match avec de nombreuses inexactitudes dans les deux équipes, c’est l’Athletic qui a commencé plus fort conscient des mauvais départs effectués par Valence dans de nombreux matchs cette saison.

L’équipe de Gaizka Garitano Il a été plus incisif que l’équipe locale, qui a vu comment l’Athletic a rôdé son but dans les 20 premières minutes du match, bien que sans grand danger pour Jaume.

C’est une pénalité qui a brisé l’égalisation au tableau de bord. Quelques secondes après qu’Uros Racic a fracassé le ballon d’un poteau, Dani García a fait tomber l’Uruguayen Maxi Gómez dans la zone et Carlos Soler a battu à onze mètres Unai après 25 minutes de jeu.

L’équipe de Biscaye a cherché une réaction rapide et Jaume a dû s’étirer dans une grande intervention pour éviter le nul sur une bonne occasion de Yuri après un rebond.

Le match était équilibré après une demi-heure de jeu terminée, même si dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, l’Athletic a intensifié sa présence offensive, même s’il manquait de tir car il était difficile de trouver Muniain et Villalibre.

Le bon départ de l’Athletic à la recherche d’un match nul a eu son récompense dix minutes après la reprise du jeu après la pause. Un bon centre de Yuri de la gauche a finalement trouvé Villalibre pour égaliser le match.

Après le but, Athletic a continué à prendre l’initiative. Il était plus branché et mettait le but de Jaume en danger, tandis que Valence n’a pas réagi et a fait assez pour éviter le deuxième but.

Yuri est devenu un cauchemar pour Valence sur l’aile gauche. Leurs incursions étaient un casse-tête constant pour les Valenciens, qui n’avaient aucun contrôle sur le parti et ne généraient rien en attaque.

Athletic est allé de l’avant avec une pénalité. Raúl García n’était pas sur le terrain depuis une minute lorsqu’il tenta le tir qui pouvait propulser son équipe devant le tableau d’affichage et ne manqua pas après 79 minutes, malgré le fait que le gardien local eut réussi à toucher le ballon.

Mais quand Valence était plus touché, il a réussi à égaliser le jeu après une faute et une grave erreur d’Unai Simón dont Manu Vallejo a profité pour marquer.

Le but a inversé les sensations. Valence est venu et a eu des chances pour le troisième, tandis que l’Athletic a été touché, bien que le tableau d’affichage ne bouge plus.

Fiche technique:

2 – Valence: Jaume, Wass (Correia, m.71), Gabriel, Diakhaby, Lato, Racic, Soler, Yunus (Cheryshev, m.59), Guedes (Jason, m.71), Vallejo et Maxi Gómez.

2 – Club d’athlétisme: Unai, Capa (Óscar de Marco, m.68), Yeray, Íñigo Martínez, Yuri, Dani García, Vesga (Unai López, m.46), Williams, Muniain (Unai Nuñez, m.85), Berenguer et Villalibre (Raúl Garcia, m, 77).

Buts: 0-1, m.25. Soler, d’un penalty. 1-1, m.54: Villalibre. 1-2, m.79: Raúl García, d’un penalty. 2-2, m.83: Manu Vallejo.

Arbitre: Del Cerro Grande (école de Madrid). Il a montré un carton jaune aux locaux Maxi Gómez et Jason, ainsi qu’aux visiteurs Vesga, Dani García, Unai López, Berenguer, Yeray et Raúl García.

Incidents: match de la treizième journée de LaLiga Santander joué au stade Mestalla sans public dans les tribunes