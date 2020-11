Sergio Ramos et Rodrygo célèbrent un but de Madrid. EP

Mestalla accueille un duel historique qui a perdu son noyau, étant donné la situation instable dans laquelle un Valence qui a vendu ses références avant un Real Madrid qui se rend dans un stade où il avait l’habitude de souffrir, avec son équipe de départ punie par le coronavirus avec les pertes de dernière minute de Casemiro et Eden Hazard.

La nouvelle réalité a diminué l’un des duels les plus attendus de chaque Ligue. La visite du Real Madrid à Mestalla réduit ses décibels sans public dans les tribunes, dans un duel toujours chaud et au niveau du terrain au moment où Valence vit et la situation d’une pandémie de Covid-19 qui attaque l’équipe marqué par Zinedine Zidane. La même semaine, les points positifs du Brésilien Casemiro et du Belge Hazard rejoignent Militao.

Zidane cherchera des solutions dans une équipe qui a réussi à se lever dès le premier moment de doute sur le parcours. Il est venu avec deux défaites inattendues quand ils ont réduit l’intensité avec laquelle ils doivent jouer chaque match. Cadix en Ligue et Shakhtar en Ligue des champions ont donné deux avertissements à l’équipe blanche de ce que pourrait être leur saison s’ils n’affrontaient pas chaque match avec une concentration maximale.

C’est la maxime d’un technicien pour Mestalla après avoir vu comment ses joueurs réagissaient lors de matches à haut rendement. Le triomphe du classique a cédé la place à la victoire la plus placide de la saison contre Huesca, déjà la situation extrême en Ligue des champions, ils ont répondu avec un triomphe vital contre l’Inter Milan. Avant l’arrêt des matches de l’équipe nationale, Mestalla apparaît comme un examen d’une équipe dans laquelle Zidane devra retoucher son équipe typique.

Il a les pertes de Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Nacho Fernández et Militao en défense, celle de Casemiro dans l’axe et Hazard en attaque. Au moment où le joueur belge a fait un pas en avant, contribuant ce qui manquait au Real Madrid en attaque, il a été contraint de s’arrêter à nouveau. Zidane gardera Lucas Vázquez comme solution d’urgence sur le côté droit et Marcelo émerge comme le partant sur le côté gauche.

Dans les moments d’absence de Casemiro, c’est Kroos qui prend sa place. Modric reviendra dans l’équipe de départ après avoir été remplaçant dans les grands matches malgré son bon niveau à chaque fois qu’il joue. Zidane ne convient pas à tous et a été la première victime. Et en attaque, Vinicius apparaîtra pour Hazard dans une occasion de briller à nouveau depuis le début. Depuis le 8 mars, le Real Madrid n’a pas perdu en championnat à l’extérieur.

Mais le panorama actuel de Valence sera différent. Il reçoit l’équipe madrilène dans un duel historique dans lequel, compte tenu de sa situation instable en raison de la perte de potentiel qu’il a subie à cause des ventes, il transfère le favoritisme clair au rival lors d’une des visites dans lesquelles les Madridistas ont toujours supposé qu’ils pourraient avoir un revers. .

Le club Mestalla, bien que plusieurs étapes en dessous du budget, Il a toujours voulu essayer “ vous à vous ” à Madrid et plusieurs fois il a réussi, mais dans ce cas, une victoire de l’équipe de Javi Gracia serait considérée comme une surprise.

Avec ce facteur, Valence veut également jouer, qui attend un rival plus confiant et a un autre coup de pouce, celui qui lui a donné le point travaillé qu’il a obtenu la semaine dernière contre Getafe avec un dernier but à la 100e minute du match qui l’a récompensé. son effort indéniable. C’est le premier choc auquel, après le transfert de Geoffrey Kondogbia comme corollaire d’un été où il a démantelé son équipe, il a dû faire face en supposant déjà que son premier objectif était le salut.

Cette certitude et cette dose d’humilité obligatoire ont donné une force au jeu d’une équipe dans laquelle l’entraîneur semble avoir les choses plus claires à chaque fois, même s’il ne peut toujours pas les mettre toutes en pratique. Le changement de but qui semblait prévu sera reporté en raison de la blessure de Jasper Cillessen, et de la consolidation de Thierry Correia du côté droit, il devra attendre car il est licencié suite à une pénalité. La grande question est de savoir si Gracia va relocaliser Daniel Wass là-bas et mettre Uros Racic au centre du terrain ou pariera-t-il sur Jason Remeseiro et quittera le Danois en tant que partenaire de Carlos Soler.

Après son grand but et avec son physique et sa confiance en soi, Musah Yunus semble aussi fixé sur la droite que Máxi Gómez au sommet et les deux positions, gaucher et crochet, seront partagées entre trois gauchers: Denis Cheryshev, Gonçalo Guedes et Kang In.

Alignements probables:

Valence: Jaume; Wass, Guillamón, Paulista, Gayà; Musah, Racic, Soler, Cheryshev; Guedes et Maxi.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Fede Valverde, Modric; Marco Asensio, Vinicius et Benzema.

Arbitre: Jesús Gil Manzano (comité d’Estrémadure).

Temps: 21.00.