Un but contre son camp de Toni Lato dix minutes de la fin a donné victoire à Athlète de Madrid dans Valence (0-1) dans un match dans lequel il a mené, contrôlé le jeu et il a à peine laissé le choix au rival.

le Valence Il était plus ferme en défense que dans les autres matchs, mais il manquait de capacité à donner le rythme du match et, surtout, à l’arrivée contre le but de l’Atlético, en plus d’avoir le malheur de marquer à son propre but.

le Atlético de Madrid déjà en première période, dans laquelle il a pu jouer près du but de Jaume Doménech et empêcher son rival de se rapprocher de celui d’Oblak.

Son contrôle du jeu lui a permis d’avoir des options de but, mais presque toujours avec des tirs longs que le gardien local a réussi à neutraliser.

Face à ce contrôle footballistique de l’équipe de Diego Simeone, Valence a tenté de trouver son espace en se basant sur de longues balles vers les ailes, mais n’a presque jamais réussi à générer des attaques avec une certaine entité.

Dans ce contexte, quelques bons coups de Lemar et une chance de Racic avant le but athlétique se trouvaient les situations les plus notoires face à la porte.

Contrairement à ce qui a été vu lors des matchs précédents, l’ordre défensif était la principale vertu dans la première moitié de l’équipe de Javi Gracia, qui a concédé très peu contre un rival qui accompagnait sa force défensive avec la volonté de chercher le but rival, bien que sans succès. .

Joao Félix a commencé pour Lodi dans l’équipe de Madrid après la pause, mais le jeu n’a guère changé: Possession du visiteur près du but local, inexactitudes athlétiques dans la dernière passe et peu de capacité de la part de Valence à se rapprocher du but d’Oblak.

Malgré cela, Lemar avait une option de but claire que Wass a détruite (m.53) juste au moment où Guillamón a dû être remplacé en raison d’une blessure et a vu une carte qui le suppose suspension.

Avec une demi-heure de jeu devant, l’équipe à la recherche du but était l’Atlético de Madrid et la présence de Joao Félix a été rejointe par Carrasco dans un pari offensif clair de Simeone.

Valence n’avait guère d’options pour aller à la contre-attaque Contre un rival supérieur et ses arrivées au but Oblak n’étaient pas seulement sporadiques, mais dénuées de danger.

Kondogbia est revenu à Mestalla portant le maillot de l’Atlético pour jouer les vingt-cinq dernières minutes d’un match dans lequel le but valencien était de maintenir le niveau et d’essayer de surprendre son rival dans une action isolée.

Dans l’une des nombreuses attaques en visite, C’est le 0-1 marqué par Lato dans son propre but après un centre de Carrasco qui a placé l’équipe qui recherchait le plus le but au tableau de bord.

0 – Valence: Jaume Doménech, Wass (Jeison, m.84), Gabriel Paulista, Hugo Guillamón (Mangala, m.57), Lato, Musah (Thierry, m.70), Carlos Soler, Racic, Guedes, Manu Vallejo (Gameiro, m. 70) et Maxi Gómez (Rubén Sobrino, m 70).

1 – Atlético de Madrid: Oblak, Trippier, Giménez, Savic, Hermoso, Llorente, Saúl (Carrasco, m.60), Coke, Lodi (Joao Félix, m.46), Correa (Vitolo, m.65) et Lemar (Kondogbia, m.65) .

But: 0-1, m.79: Lato, contre son camp

Arbitre: De Burgos Bengoetxea. Il a averti Racic et Hugo Guillamón pour Valence, et Saúl, Correa, Koke, Joao Félix et Llorente pour l’Atlético de Madrid.

Incidents: Match correspondant à la onzième journée de la Ligue disputée au Mestalla à huis clos. Un hommage a été rendu à Juan Cruz Sol, ancien joueur de Valence, qui était également délégué de l’équipe et membre de son conseil d’administration, décédé le 10 novembre, et à Diego Maradona, décédé mercredi dernier.