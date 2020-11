le Valence brossé le retour contre lui Deportivo Alavés à Mendizorroza mais il a rencontré un Fernando Pacheco Salvador, après que son équipe ait signé une excellente première mi-temps dans laquelle il a obtenu un bon revenu, mais n’a pas réussi à maintenir la différence en seconde période et les visiteurs ont égalisé le duel (2-2) au dixième tour de LaLiga Santander.

Ximo Navarro et Lucas Pérez, sur penalty, se sont avancés aux Basques dans le premier quart d’heure du match. Le grand départ local a duré pendant la première demi-heure, mais dans la seconde moitié, les hommes de Javi Gracia sont sortis avec les idées les plus claires et l’entrée sur le terrain de Manu Vallejo et Gonçalo Guedes a offert plus de possibilités pour un Valence qui en seulement cinq minutes a égalisé le match 2-2 avec des buts de Manu Vallejo et Hugo Guillamón.

Les Levantins grimpent à la huitième place avec 12 points, tandis que les Vitorians grimpent à la quatorzième place grâce à leurs dix points et ajoutent leur quatrième match sans perdre.

Le match a bouleversé pour Alavés au début grâce à un but de Ximo Navarro sur corner, après avoir terminé un bon ballon de Lucas Pérez, pour dépasser les Vitorians deux minutes après le coup de sifflet d’ouverture.

Les les albiazules ont tenté de profiter des pires moments de Valence par coups arrêtés dans quelques minutes difficiles pour les hommes de Javi Gracia et c’est Ximo Navarro lui-même qui a forcé le penalty de Lucas Pérez à le convertir à la 16e minute, ce qui a laissé le match sur la bonne voie pour un Alavés qui est entré le jeu avec intensité et avec des idées très claires.

La première demi-heure proposée par Alavés l’a beaucoup épuisé. C’est pourquoi il a laissé l’initiative à Valence et s’est défendu contre l’équipe valencienne, incapable de générer des chances claires de réduire les distances avant la pause. Seul Daniel Wass a tenté de surprendre Fernando Pacheco avec un coup franc direct très éloigné.

Denis Cheryshev a donné un avertissement cinq minutes après le redémarrage, mais s’est retrouvé sans angle après avoir dribblé le gardien de l’Alava. C’était le premier avertissement d’un meilleur Valence planté derrière, mais très peu vertical.

À la 58e minute, Kevin Gameiro a hésité et a pardonné dans un heads-up contre le gardien extrémadurien d’Alavés, qui couvrait le puits du poteau proche et empêchait les Levantins de couper des distances dans un duel qui prenait avec lui la couleur orange de l’équipe visiteuse. passe du temps.

le Valence a demandé une éventuelle pénalité de Ximo Navarro sur le Portugais Gonçalo Guedes, mais l’arbitre Santiago Jaime Latre a pointé la main de l’attaquant et a invalidé le contact ultérieur du défenseur majorquin et après quelques minutes, l’arbitre vidéo a dû intervenir à nouveau pour annuler un but de Víctor Laguardia par l’Aragonais.

Les changements de Javi Gracia ont encouragé son équipe, qui a changé sa disposition offensive et a rôdé plus souvent dans la région et Manu Vallejo a trouvé le prix pour marquer le premier but de Valence à la 73e minute.

Le jeu a changé en cinq minutes après le But de la tête de Hugo Guillamón sur un coup franc lancé par Carlos Soler, devant la confusion de l’arrière de l’Alava qui n’a pas pu trouver de réponse aux attaques valenciennes.

La dernière ligne droite était un échange, avec des options très claires pour Valence, mais Kevin Gamerio a pardonné à Fernando Pacheco après une contre-attaque et le gardien de but a sauvé une autre chance claire à Manu Vallejo lors de la remise de 8 minutes décrétée par l’arbitre, qui n’a pas servait à déplacer davantage le marqueur.

Fiche technique:

2 – Alavés: Pacheco, Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte; Jota (Manu García, min.55), Battaglia, Pina, Rioja; Lucas Pérez (Borja Sainz, min. 72) et Joselu (Guidetti, min. 72).

2 – Valence: Juame Doménech, Wass, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, Gayà (Lato, min 94); Musah, Carlos Soler, Racic, Cheryshev (Manu Vallejo, min.57), Kang In Lee (Guedes, min.57); et Gameiro.

Buts: 1-0, m.3: Navarro. 2-0, m.16: Lucas Pérez, sur penalty. 2-1, m.73: Manu Vallejo. 2-2, m.78: Guillamón.

Arbitre: Jaime Latre (Comité aragonais). Il a montré un carton jaune au local Lejeune (min.37) et aux visiteurs Guillamón (min.53)