Bonne nouvelle pour Valentino Rossi. Italien a été testé négatif pour la deuxième fois dans le test PCR auquel il s’est soumis à Valence ce vendredi et pourra courir ce dimanche dans le Grand Prix d’Europe cela est contesté à Cheste. Plus tôt dans la semaine, il avait l’air très noir pour le septuple champion de MotoGP après avoir été de nouveau testé positif le jeudi 29 octobre et le mardi 3 novembre, Yamaha avait donc désigné son pilote Superbike, l’Américain Garrett Gerloff, comme votre remplaçant.

Le jeudi après-midi, le test a été répété et il est revenu négatif pour la première fois. Face à cette situation, Ils lui ont permis de se rendre à Valence le même jeudi soir pour un deuxième test PCR qui déciderait s’il pouvait ou non se présenter à Cheste. Ce vendredi, c’était à nouveau négatif dans le coronavirus et a déjà pu entrer sur le circuit Ricardo Tormo pour préparer le Grand Prix d’Europe MotoGP, suivant le protocole établi par la FIM.

Rossi est immédiatement allé à la boîte Yamaha pour commencer à préparer le premier des deux tests qui auront lieu à Valence. Après avoir raté les deux grands prix détenus en Aragon après avoir été testé positif au coronavirus, il voit enfin la lumière au bout du tunnel. 22 jours après avoir testé son premier positif, Il Dottore est prêt à se battre à nouveau sur la piste et à tenter de regagner les places perdues au classement général de la Coupe du monde.

Le voilà !!!! 🤩 Le deuxième test PCR de @ ValeYellow46 est revenu négatif. Il est de retour dans notre stand et ridera demain! 💛🙌🙌🙌 # MonsterYamaha | #MotoGP | #EuropeanGP pic.twitter.com/rwtIVf4oiQ – Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) 6 novembre 2020

Rien d’autre à donner de négatif, Yamaha a partagé une photo de son pilote dans la boîte discuter avec certains des mécaniciens. Il n’a vu personne de son équipe depuis qu’ils se sont dit au revoir à la fin du GP de France au Mans. Ce dimanche, il remontera sur la moto après avoir vaincu le coronavirus et avoir dû se confiner en Italie pendant plusieurs semaines. Heureusement, l’Italien remplit déjà les conditions pour pouvoir revenir à la compétition.