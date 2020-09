Tony Romo a été une transition transparente du gril à la cabine de diffusion, une transition qui a largement porté ses fruits pour l’ancien quart-arrière des Cowboys.

Romo – qui a pris sa retraite de Dallas en avril 2017 avant de rejoindre CBS en tant qu’analyste couleur principal la saison suivante – a rapidement découvert qu’il avait un talent pour l’analyse en jeu. Il a gagné des éloges pour ses appels, non seulement pour l’énergie qu’il fournit aux côtés de Jim Nantz, mais aussi pour sa connaissance du jeu, grâce à ses 14 ans de carrière dans la NFL.

Le talent de Romo pour briser les formations offensives et prédire les jeux avant la prise de vue a rapidement fait de lui l’un des produits les plus en vogue du secteur de la diffusion, ce dont CBS était apparemment conscient quand cela a fait de lui l’analyste de la NFL le mieux payé de l’histoire plus tôt cette année.

Voici une ventilation du contrat de Romo, du salaire annuel et de la valeur nette après la signature de son énorme contrat CBS:

La valeur nette de Tony Romo en 2020

Romo vaut 70 millions de dollars, par valeur nette de célébrité. Cela dit, il n’est pas tout à fait sûr de la valeur nette réelle de Romo. Il a gagné plus de 127 millions de dollars en jouant dans la NFL et a obtenu des avenants de Corona, Starter, Pizza Hut, DIRECTV, Panini, Topps et Under Armour. Mais il est aussi un philanthrope connu, travaillant avec plusieurs organismes de bienfaisance au fil des ans.

Quel est le salaire annuel de Tony Romo?

CBS a prolongé en février son contrat avec Romo, lui offrant 17 millions de dollars par an (par Andrew Marchand du New York Post). Marchand a par la suite clarifié son rapport, affirmant que l’affaire valait la peine 17,5 $ par an – ou 18 millions de dollars si l’on considère «tous les avantages». Cet accord vaut plus, chaque année, que l’intégralité de son contrat de recrue chez CBS: 10 millions de dollars sur trois ans.

Romo n’a pas seulement battu un record personnel en signant son nouveau contrat. Par Marchand, l’ancien détenteur du record du salaire annuel d’un analyste était John Madden, qui avait obtenu 8 millions de dollars par an au début des années 2000, bien après être devenu une star de la radiodiffusion. Même en tenant compte de l’inflation, l’accord de Madden aurait valu 14 millions de dollars par an en 2020.

Détails du contrat Tony Romo

Marchand a rapporté que l’accord de Romo se déroulerait sur 10 ans, lui donnant de 175 à 180 millions de dollars. Cependant, Adam Schefter d’ESPN a rapporté que CBS a verrouillé Romo pendant seulement trois ans et que toute prolongation dépend de la prolongation de l’accord de droits de la NFL avec CBS (l’accord actuel est verrouillé jusqu’en 2022). Si cela se produit, CBS ajouterait encore sept ans au contrat de Romo – même si l’accord de droits de la NFL est plus court.

Combien gagne Tony Romo par match?

Romo devrait gagner plus d’un million de dollars pour chacun de ses 16 matchs de saison régulière en 2020: 1,09 million de dollars par diffusion. Extrapolé pour inclure les quatre diffusions d’après-saison de CBS, alors l’accord de Romo vaut 875 000 $ par match appelé.

Combien Tony Romo a-t-il gagné dans la NFL?

Selon Spotrac, Romo a gagné 127,4 millions de dollars au total au cours de sa carrière dans la NFL, avec une moyenne de 9,1 millions de dollars par saison. Romo n’a fait que plus de 17 millions de dollars en trois saisons: 17,5 millions de dollars en 2007; 25,5 millions de dollars en 2013; et 17 millions de dollars en ’15. Le contrat actuel de Romo éclipserait ce total en un peu plus de sept saisons.

Maison de Tony Romo

Romo a déménagé sa famille au Bent Tree Country Club à North Dallas en 2016 pour se rapprocher du siège récemment déménagé des Cowboys; lorsqu’il a déménagé, il a placé son ancienne maison d’Irving, au Texas, sur le marché pour 1,05 million de dollars (bien qu’elle soit maintenant cotée à 994 100 dollars sur realtor.com). Son ancienne maison était une résidence de style méditerranéen de 5551 pieds carrés dans la communauté fermée de Cottonwood Valley.

Son ancienne maison, construite en 1993, comptait six chambres à coucher, quatre salles de bains, une piscine, un spa et un espace de divertissement dans la cour.