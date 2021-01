Le Real Valladolid a réussi à gratter un point, après avoir fait match nul à la limite du temps réglementaire, ce qui aurait pu être une victoire, sans le but non autorisé à Weissman, contre un Elche qui, pour être l’équipe la moins finissante de la Liga, a surpris Masip à deux reprises, avec Josan comme protagoniste.

Les habitants sont sortis avec l’intention de surprendre dès le début, avec un Weissman très fougueux qui a fait pression pour une option dans les premières mesures, mais C’est Elche qui, lors de sa première arrivée dans la zone blanquivioleta, a inauguré le tableau de bord, avec une superbe photo de Josan depuis le bord, qui était imparable.

C’était une cruche d’eau froide pour les habitants de Valladolid, mais ils ne sont pas restés à lécher leurs blessures, mais ont réagi immédiatement pour empêcher Elche de dominer le match. Et Weissman a réussi à nouer trois minutes plus tard, mais son tir a été repoussé par le bâton. Au moins, l’équipe n’était pas sous le choc après le but rival.

Le Real Valladolid a continué à faire pression et a commis deux fautes dangereuses, en bordure de la zone d’Elche, qui ont fini par heurter la barrière. Des coups de pied arrêtés, l’opportunité n’est pas venue pour rééquilibrer le jeu mais, sur la contre-attaque, non plus, puisque la défense d’Almirón était bien plantée.

Roque Mesa et Weissman ont été très actifs sur le plan offensif, tandis qu’Elche a reculé, après avoir marqué le but, dans l’attente d’un échec local dont ils pourraient profiter et atteindre à nouveau la zone de blanquivioleta. Et cette erreur est venue, et Josan, avec un bon contrôle, après être allé à grande vitesse, il a de nouveau dépassé Masip.

L’équipe de Valladolid avait en tête la défi de surmonter deux buts contre, mais cette pression est devenue évidente après le redémarrage, ce qui a donné à Elche encore plus de tranquillité, de confort et de stabilité sur le terrain. Sergio González a mis dix minutes pour faire les premiers changements, pariant sur Toni Villa et Míchel.

Et si les choses allaient mal pour le Real Valladolid, elles ont empiré, après que l’arbitre a annulé un but de Weissman, de la main du joueur appuyé au sol, ce qui a suscité la colère des remplaçants et du personnel d’entraîneurs, dont l’un membres, Jaime Latre a été expulsé en raison de ces manifestations de colère.

Mais les habitants ont continué à se battre et les changements ont commencé à être remarqués. En réalité, c’est Míchel qui a coupé les différences après un tir puissant de l’avant de la zone, à la minute 71. Il y a eu une ruée, et le siège du Real Valladolid a commencé, contre un Elche qui devait être utilisé en défense.

L’effort a porté ses fruits et Joaquín a réussi à égaliser avec une tête après le coup franc de Hervías. Moins de mal pour le Real Valladolid dans un match où plus d’erreurs défensives ont été commises que d’habitude et de frustration pour Elche, après avoir vu leur avantage annulé.

Fiche technique:

2 – Real Valladolid: Masip; Luis Pérez (Hervías, m.72), Joaquín, Alcaraz, Nacho; Fede San Emeterio (Míchel, m.56), Roque Mesa (Zalazar, m.89); Orellana, Kike Pérez (Villa Toni, m.56), Óscar Plano (Sergio Benito, m.89); Weissman.

2- Elche: Badía; Barragán, Verdú, Mójica, Josema (Diego González, m 74); Raúl Guti, Jony Álamo (Víctor Rodríguez, m 74), Pere Milla; Josan (Cifuentes, m 74), Rigoni et Lucas Boyé (John, m 86).

Buts: 0-1, m.9: Josan. 0-2, m.42: Josan. 1-2, m.71: Míchel. 2-2, m.89: Joaquín.

Arbitre: Santiago Jaime Latre (Comité aragonais). Il a montré du carton jaune à Fede San Emeterio (m.39) et rouge à Roque Mesa (m.90), de Real Valladolid et Josema (m.51), Cifuentes (m.85), Pere Milla (m.90 +), d’Elche.

Incidents: Match correspondant au dix-neuvième tour de LaLiga Santander, joué au stade José Zorrilla. Avant le début du match, une minute de silence a été observée à la mémoire de l’ancien entraîneur du Real Valladolid, Vicente Cantatore, et l’actuel entraîneur, Sergio González, a déposé un bouquet de fleurs sur la pelouse José Zorrilla.