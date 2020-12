L’attaquant israélien Shon Weissman a profité de la propriété du Valladolid, en remplacement de Guardiola au point d’attaque, et, avec deux buts, a donné la victoire à son équipe ce samedi en un duel intense contre Osasuna (3-2).

Les rojillos sont sortis sous presse, mais l’équipe locale n’a pas été surprise et a tenté de contrôler le ballon pour empêcher le rival de prendre les rênes du match. Et pas seulement ça, mais a profité de la première occasion de but pour ouvrir le score, avec Weissman en tête.

Janko a accéléré l’aile droite pour dépasser Óscar Plano, qui a croisé un Weissman, qui, après un revers, s’est débarrassé de David García pour placer le ballon, avec courage et sécurité, à la droite de Sergio Herrera. 1-0 pour le Real Valladolid et plus de tension pour le Navarrais.

Mais cela n’a pas été remarqué, et ils ont maintenu l’intensité à la recherche de la cravate, qui réaliserait dans la minute 27, après un échec défensif énorme et incompréhensible des locaux, qui Budimir et il a surpassé Masip sans aucune difficulté, avec une tête à côté d’un bâton.

Le sentiment était de visiter le domaine, contre un adversaire bloqué après avoir rendu l’égalité au tableau de bord et qui ne pouvait pas passer le centre du terrain, puisque sa tâche principale était d’empêcher que la poussée des rojillos ne se transforme en un nouveau but avant la pause. Ils ne pouvaient pas l’obtenir, car Roberto Torres a profité d’une autre erreur défensive locale pour donner un avantage à son équipe.

Dans la seconde moitié, Le Real Valladolid est sorti prêt à reprendre le bon cheminou, sachant l’importance de continuer à ajouter. Et ce combat a obtenu sa récompense sous la forme d’un penalty, celui que Sergio Herrera a commis sur Joaquín, après l’avoir écrasé en essayant de dégager un coin et que était en charge de transformer, avec solvabilité, Orellana.

Le rythme s’est accéléré dans le jeu des deux équipes et le match s’est ouvert à toutes les possibilités, depuis Osasuna, en passant par Calleri, dont la tête a été arrêtée par Masip, et Valladolid, avec un superbe tir de Marcos André qui s’est arrêté Sergio Herrera, ont pu augmenter leurs revenus.

Mais Ce serait Weissman qui, encore une fois, a retourné le tableau de bord, avec une tête mesurée qui ne laissait aucune option au but navarrais, après un excellent jeu de Hervías, dont la présence sur le terrain, remplaçant Janko, a été immédiatement remarquée.

Osasuna a tourné au maximum pour gratter, au moins, un point et pourrait le faire, si ce n’était du fait que le tir de Calleri, avant un mauvais départ de Masip, est allé à gauche du but local et Valladolid fait une pause avec respect vers la zone de relégation.

3 – Real Valladolid: Masip; Janko (Hervías, m.64), Joaquín, Bruno, Nacho; Orellana (Jota, m 74), Alcaraz (San Emeterio, m 84), Roque Mesa (Kike Pérez, m 74), Óscar Plano; Marcos André, Weissman (Javi Sánchez, m.84).

2 – CA Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal (Darko, m.82), David García, Aridane, Juan Cruz (Enric Gallego, m.82); Oier (Iñigo Pérez, m 90), Moncayola, Roberto Torres, Rubén García (Kike Barja, m 90); Calleri, Budimir.

Buts: 1-0, m.6: Weissman. 1-1, m.27: Budimir. 1-2, m.43: Roberto Torres. 2-2, m.55: Orellana, sur penalty. 3-2, m.75: Weissman.

Arbitre: Adrián Cordero Vega. Il a montré du carton jaune à Roque Mesa (m.24), Alcaraz (m.44), Weissman (m.84) et Kike Pérez (m.90), du Real Valladolid; et à Aridane (m.11), Moncayola (m.66), Nacho Vidal (m.71), Budimir (m.80) et Calleri (m.82), d’Osasuna.

Incidents: Match correspondant à la treizième journée de LaLiga Santander joué au stade José Zorrilla sans public.