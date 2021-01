L’international israélien Shon Weissman, avec un but à la 37e minute, a permis au Valladolid ajouter un triomphe précieux au Colisée Alfonso Pérez qui le sort de la relégation et obtient le Getafe, qui dépasse dans le classification.

Après avoir perdu trois de ses joueurs les plus importants lors du derby contre l’Atlético de Madrid, José Bordalás pouvait compter sur les défenseurs uruguayens pour ce match Damián Suárez et Erick Cabaco et l’extrême français Allan Nyom. De cette façon, l’entraîneur d’Alicante a pu aligner ses onze gars pour le premier enjeu de la nouvelle année, qui a commencé à la fin du dernier, avec une défaite.

Devant Sergio González a eu plus de problèmes pour passer son appel car trois de leurs joueurs se sont touchés, l’attaquant brésilien Marcos André, l’ailier chilien Fabián Orellana et l’arrière gauche Raúl Carnero n’ont pas récupéré et n’ont pas pu être disponibles.

Les nombreuses victimes n’ont pas été remarquées par Valladolid, qui a sauté dans l’herbe avec plus de mordant que Getafe, qu’ils ont soumis dès le début et seul le passage de minutes leur a permis d’acquérir une plus grande présence offensive sur la zone de leur rival.

Marc Cucurella, de l’extrême gauche, a été le joueur qui a le plus tenté à Getafe et les siennes ont été les deux premières chances du match avec deux tirs, l’un d’eux au but que Jordi Masip a attrapé avec échange.

Valladolid, dans le premier qu’il avait, il l’a eu juste après 37 minutes. Kike Perez mettre un centre de la gauche, le centre uruguayen Erick Cabaco a touché légèrement en essayant de dégager le ballon et il a laissé l’Israélien Shon Weissman seul pour terminer le but.

À la mi-temps, Bordalás a déplacé le banc et a donné l’entrée à Francisco Portillo pour Nyom à l’extrême droite, mais Valladolid a continué à porter la poignée offensive et a pu prolonger sa différence à la 51e minute lorsque Kike a de nouveau mis un centre du côté gauche, Jota a terminé. sans laisser tomber le ballon au deuxième poteau et sur la même ligne de but, Rubén Yáñez a dégagé le ballon avec un bon arrêt.

Ce n’était pas la seule peur que Getafe a eue, car peu de temps après, Toni Villa a terminé avec une tête un centre de la gauche qui était de peu à gauche.

La La réaction de Getafe n’a pas atteint presque la fin, quand il a fini par fermer Valladolid, qui n’a vu sa victoire en danger que sur un coup franc de David Timor que Masip a pris bas.

Avec la victoire, Valladolid sort de la relégation en ajoutant 18 points, un de plus que Getafe, qui reste avec 17.

Fiche technique:

0 – Getafe: Rubén Yáñez; Damián, Cabaco, Djené, Olivera (Patrick, m.82); Nyom (Portillo, m.46), Arambarri, Maksimovic (Timor, m.66), Cucurella; Angel et Mata.

1 – Valladolid: Masip; Luis Pérez, Bruno, El Yamiq, Nacho; Roque Mesa (Javi Sánchez, m 89), Fede San Emeterio; Jota (Hervías, m.71), Toni Villa (Oscar Plano, m.71), Kike Pérez (Alcaraz, m.84); et Weissman (Sergi Guardiola, m.84).

but: 0-1, M.37: Weissman.

Arbitre: Díaz de Mera (Comité Castillan-Manchego). Il a averti Djené (m.58), Cabaco (70), Damián (74), de Getafe; et Luis Pérez (86) et Alcaraz (87), de Valladolid.

Incidents: match correspondant à la 17e journée de la Ligue de Santander, disputé à huis clos et sans public au Coliseum Alfonso Pérez de Getafe (Madrid).