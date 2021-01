Mis à jour le 15/01/2021 16h22

Jeux anti-émeute est sur le marché du jeu vidéo depuis plus de 10 ans et il est surprenant que VALROANT avoir un tel système de classement de mauvaise qualité. Tout allait bien jusqu’à l’arrivée de la mise à jour de Yoru et de l’épisode actuel.

Pourquoi y a-t-il tant de plaintes avec le système de classement actuel? Vous devez d’abord préciser que si vous entrez dans votre compte, vous n’aurez plus de rang; Une «réinitialisation» des parties classées a été effectuée. Ensuite, vous devez comprendre comment fonctionnent ces nouveaux jeux de positionnement.

Comment fonctionne le système de classement et de classement dans VALORANT?

Jouer 5 matchs classés vous donnera un rang allant jusqu’à Platine 3. C’est vrai, c’est le rang le plus élevé auquel vous pouvez aspirer dans le jeu après avoir terminé les matchs de placement. A partir de là, vous devrez monter à Radiant, mais quel est le problème avec ce système.

L’inconvénient est qu’une fois que vous aurez terminé ces jeux et que vous obtiendrez un rang, le rang sera inutile. Le jeu prend comme référence votre «elo» caché ou le précédent pour vous faire correspondre avec des personnes de votre niveau, cela fait mal aux meilleurs joueurs VALORANTS.

Pourquoi y a-t-il des Radiants qui ne le méritent pas en haut de la table?

Si vous le remarquez, ce nouveau système récompense les nouveaux joueurs ou les comptes «schtroumpfs». Un pro-player ou quelqu’un qui était déjà en haut du tableau radiant est simplement affecté lorsqu’il est placé en platine 3 et ne correspond qu’à des personnes de son niveau (Radiant).

Ces joueurs ne sont pas jumelés avec le reste du platine car ce serait injuste; alors ils passent plusieurs minutes en ligne pour jouer contre d’autres ex-radiants. Cela compte plus d’heures pour eux et ils ont des parties beaucoup plus difficiles pour revenir dans le top 500 des joueurs.

D’un autre côté, les joueurs diamantés ou immortels courts peuvent devenir radieux extrêmement rapidement s’ils gagnent leurs parties. Ils affronteront des joueurs de leur propre niveau et éviteront de rivaliser avec ceux qui ont atteint le rayonnement dans le passé.

VALORANT veut réinventer la roue et ajoute le pire système de classement et de classement. (Photo: Riot Games)

Comment les qualificatifs seraient-ils résolus?

Une des solutions à court terme serait qu’une fois qu’ils vous donnent votre rang, même si c’est Platinum 3, vous faites face à des gens de ce même rang et qu’ils ne vous correspondent pas avec le «elo» caché ou MMR.

De cette façon, ceux qui ont le plus haut niveau se distanceront du platine au diamant, immortels et rayonnants. En gros, vous pourriez utiliser le même système de classement de League of Legends et il n’y aurait aucun problème.

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.