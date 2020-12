‘Accrochez les ailes’, la série documentaire sur Iker Casillas original de Movistar +, prend fin avec la diffusion du cinquième épisode vendredi prochain, 25 décembre à 22h00. Le chapitre, intitulé «Aujourd’hui», peut être vu dans #Vamos. De plus, à partir de 18h00, le jour de Noël, la chaîne sportive exclusive de Movistar + diffusera un marathon ‘Hang Your Wings’, du premier chapitre, qui se terminera par la finale de la série documentaire sur le meilleur gardien de but de l’histoire de notre pays.

Dans ce dernier épisode Les expériences amères sont racontées dans son adieu à l’équipe nationale, le dernier match en tant que professionnel, son retour au Real Madrid et son héritage. Et c’est que, dans ce nouveau chapitre, conscient que le football est terminé, Iker Casillas accepte un défi qui lui tourne la tête depuis des mois, se battre pour la présidence de la Fédération espagnole de football. En pleine pandémie, Iker dit au revoir à Porto et cherche à Madrid, comme il y a 30 ans, un nouveau départ. Une carrière touche à sa fin, une vie repart de zéro. En outre, Movistar accompagne l’ancien gardien de but dans le voyage qu’il a fait de Móstoles au Bernabéu, le stade qui est à nouveau sa maison.

N’oubliez pas que le Real Madrid a officialisé le retour du capitaine au club de sa vie. Par une déclaration, l’entité présidée par Florentino Pérez a annoncé que Casillas rejoignait la Fondation Real Madrid en tant qu’adjoint du PDG.