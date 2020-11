Bernard Tomic est un joueur de tennis australien né en Allemagne et d’origine croate, vainqueur de l’Open d’Australie junior en 2008. Il a atteint la 27e place du classement ATP à l’âge de 19 ans, étant la grande promesse du tennis, mais il est resté en dehors du top 50 depuis la mi-2012, pour revenir au top 30 en avril 2015 et au top 20 en octobre 2015.

Il est considéré comme un jouet cassé dans le monde de la raquette et aussi un mauvais garçon, ayant été suspendu pour inconduite à un moment donné et l’un de ses sponsors a rompu le contrat pour comportement antisportif. Maintenant, Tomic est dans l’actualité et pas précisément pour des raisons de tennis, mais parce qu’il sort avec le mannequin Vanessa Sierra.

C’est ainsi que cet influenceur l’a reconnu sur Instagram, qui balaie son compte Seuls les fans, où il vend ses propres photos et vidéos à contenu sexuel sans aucune forme de censure. Ce réseau social si à la mode dans lequel de nombreuses actrices de films pour adultes publient ce type de contenu est également utilisé par des athlètes et des mannequins comme Vanessa Sierra, qui ne cache pas que c’est une source de revenus importante pour elle de vendre des photos et des vidéos. pour adultes.

Bernard Tomic lui-même a mis en ligne une photo avec l’influenceur, qui a participé à plusieurs “ émissions de téléréalité ” et est bien connu à la fois sur Instagram, où il a deux comptes et plus d’un million de followers, et sur Onlyfans, où il balaie son contenu pour adultes. À 25 ans, Vanessa Sierra Elle profite de sa beauté pour gagner sa vie et est désormais sur toutes les lèvres pour cette aventure avec le jouet de tennis cassé.